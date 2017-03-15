Сколько гродненцев после призыва властей перешли с акции протеста в горисполком

Около 600 человек пришли в Гродно на площадь Ленина к горисполкому во время «Марша нетунеядцев». Чиновники попытались их убедить пройти для обсуждения в здание.

Позже БЕЛТА сообщило:

«На встречу к собравшимся вышли заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша, которая курирует вопросы социальной сферы, и глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман. Людям предложили пройти на встречу с руководством города в актовый зал горисполкома, однако они отказались.

Чиновники отвечали на вопросы граждан и журналистов на улице более получаса. В итоге четыре гродненца решили пройти в здание, чтобы рассказать руководству города о своих конкретных проблемах по поводу трудоустройства. Их принял мэр Гродно Мечислав Гой. По каждому личному обращению будут приняты конкретные решения».

Могилев. Что там произошло?