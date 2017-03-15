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Общество
15.03.2017
Елена Бычкова, фото Иван Яриванович, TUT.BY
Трехмесячная девочка впала в кому. Виновата прививка?

25 февраля трехмесячная Виктория Махрова из поселка Юбилейный, что под Гомелем, впала в кому. Малышка до сих пор находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Татьяна, мама девочки, случившееся связывает с прививкой, которую за четыре дня до этого сделали дочери в местной поликлинике. Врачи подтверждений этому не нашли.

Татьяна снова и снова отматывает события трехнедельной давности. В то субботнее утро они с мужем, дочкой и двумя старшими детьми сходили на утреннюю прогулку, вернулись, переоделись, стали готовиться к обеду. Вдруг малышка заплакала, потом — замерла и перестала дышать.

Застывшие в ужасе родители ждали секунду, вторую, третью, десятую… Ребенок не подавал признаков жизни. Очнувшись от первого шока, вызвали скорую и, чтобы не терять времени, помчались на своей машине навстречу врачам. Посиневшую, бездыханную дочку передавали медикам уже на трассе. Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вика задышала, но впала в кому.

Сейчас врачи гомельской областной детской клинической больницы делают все возможное, чтобы спасти малышку. 10 марта на консилиум в Гомель приезжали их коллеги из Минска, однако состояние девочки по-прежнему тяжелое. Доктора воздерживаются от каких-либо прогнозов.

Татьяна уверена: во всем произошедшем с ее дочерью виновата прививка.

— Мой ребенок был абсолютно здоров, и в роддоме, и дома все было хорошо, пока мы не сделали эту прививку, — говорит женщина.

Разговаривать отказываются, карточку не выдают

Спустя две недели, когда информация о попавшем в больницу ребенке распространилась далеко за пределы поселка, специалисты облздрава совместно с Гомельским райисполкомом провели комиссионную проверку Улуковской участковой больницы. По предварительным результатам, причинной связи между остановкой дыхания у ребенка и проведенной вакцинацией ими установлено не было. Но мать девочки с их позицией не согласна и пытается доказать обратное.

— Я после случившегося приходила в поликлинику, но со мной никто разговаривать не стал. Врач даже не посмотрела в мою сторону, заведующая убежала. Сказали только что-то вроде того, что прививка тут ни при чем. Медицинскую карточку мне выдать отказались.

Татьяну пришли поддержать подруги. Они тоже мамы, и у них также немало претензий к местной поликлинике

Не получив поддержки в родном поселке, женщина обратилась на горячую линию в Министерство здравоохранения.

— Там началось самое интересное. Во-первых, мне сказали, что все анализы, которые мы до этого сдавали, в норме. Но мы не сдавали никаких анализов — ни кровь, ни мочу мы не сдавали за три месяца ни разу. А потом мне вдруг сообщили, что у моего ребенка был перебор веса, якобы она весила больше семи килограммов, и что, возможно, это и стало причиной произошедшего. Но у дочки никогда не было перебора веса. В момент поступления в больницу она весила 5 кг 680 г, — утверждает Татьяна.

Женщина говорит, что медики сейчас пытаются убедить ее в том, что ребенку была сделана не прививка АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка), а ИПВ (от полиомиелита).

— В тот день нам должны были делать две прививки — АКДС и ИПВ. Но в процедурном кабинете мне сказали, что вакцины ИПВ нет, поэтому сделают ее позже, — вспоминает Татьяна.

Женщина написала заявление в милицию и прокуратуру. Материалы направлены в Следственный комитет, но проверка пока не проводится. А Татьяна самостоятельно пытается найти ответ на главный вопрос: «Как с абсолютно здоровым ребенком в одночасье могло случиться такое?».

В Улуковской поликлинике вчера снова был прививочный день. Пробиться к врачу, который проводил осмотр трехмесячной Виктории перед вакцинацией, нам не удалось. Много людей. Заведующая медицинским учреждением наотрез отказалась нам комментировать инцидент.

В ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника», в чьем подчинении находится Улуковская участковая больница, также предпочли воздержаться от комментариев.

Врачи: У абсолютно здорового ребенка такой реакции на прививку быть не может

Как обезопасить своего ребенка? И может ли АКДС вызвать такую реакцию? TUT.BY связался с несколькими врачами-педиатрами. Детские доктора отвечали анонимно.

— АКДС — это адсорбированная вакцина для профилактики коклюша, столбняка и дифтерии, позволяющая сформировать у ребенка специфический приобретенный активный иммунитет к инвазиям болезнетворных микроорганизмов, — говорит педиатр Ольга. — В Гомеле все дети получают одну вакцину АКДС российского производства. Это проверенный производитель, зарекомендовавший себя еще много лет назад. Также есть платная вакцина французского производства «Пентаксим» — в ней, помимо АКДС, имеется компонент против полиомиелита плюс гемофильная инфекция. Считается, что она лучше переносится организмом, поскольку самый проблемный вызывающий реакцию коклюшный компонент в ней не живой, как в российской вакцине, а ацеллюлярный (бесклеточный), т.е. там содержится просто ее геном, на который и реагируют лимфоциты.

— Получается, что этот коклюшный компонент в прививке АКДС самый опасный? Мог ли он спровоцировать остановку дыхания у Виктории?

— Производитель об этом не предупреждает. И в моей практике таких случаев не фиксировалось. У части привитых в первые двое суток может наблюдаться повышение температуры, гиперемия, отечность, беспокойство, не исключена возможность развития аллергических реакций немедленного типа. Поэтому за детьми после прививки необходимо обеспечить наблюдение в течение получаса. Возможная реакция на АКДС — в течение двух суток. Более поздние проблемы со здоровьем считаются осложнениями, не имеющими отношения к самой вакцине.

— Любая прививка оказывает на организм нагрузку. Происходит сложная перестройка иммунной системы. Прививка АКДС считается агрессивной, так как содержит компоненты против трех достаточно серьезных заболеваний, — объясняет педиатр Елена. — Из этих трех компонентов наиболее тяжелым является коклюшный. Реакция на него может проявиться в первые три дня в виде боли в месте укола, раздражительности и повышения температуры. Осложнения могут также выражаться и в виде аллергических реакций: отек Квинке, крапивница и даже анафилактический шок. Но мое мнение, и как врача, и как мамы — делать прививку стоит, поскольку последствия таких заболеваний, как коклюш, дифтерия и столбняк в сотни раз опаснее возможных осложнений после вакцинации.

— Нужно ли перед вакцинацией ребенку назначать анализ крови?

— Если ребенок здоров и не было никаких проблем ранее, то достаточно осмотра врача, который должен измерять вес, рост, окружность головы, осмотреть кожные покровы, послушать дыхание.

— У абсолютно здорового ребенка такой реакции на прививку быть не может. Другое дело, если имеет место какое-то скрытое неблагополучие, — считает педиатр Татьяна. — В моей практике был случай, когда у внешне здоровой девочки была реакция на прививку, сопровождавшаяся судорожным синдромом. А потом она оказалась на обследовании в Израиле, где ей поставили диагноз герпетический энцефалит. Протекал он вяло, никто его не мог обнаружить, если бы не это обследование. Видимо, у мамы была какая-то инфекция во время беременности, но внешне при этом ребенок был здоров.

 
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