Жесть дня. Потасовка в столичном троллейбусе после «Марша нетунеядцев»

В социальных сетях появилось видео, как неизвестные мужчины атакуют в троллейбусе группу парней.

Пассажиры при этом пытаются их защитить, крича «Отпусти!».

Вероятно, на видео запечатлен момент брутального задержания анархистов, участвовавших в разрешенном властями «Марше нетунеядцев».

Пользователь Anastasiya Alexandrovich опубликовала в «Фейсбуке» следующие фотографии.

Позже она сообщила в соцсети: «Анархисты на растяжке в Центральном РУВД. Около 15 человек».

Сенатор Марзалюк пришел на митинг: «Была каласальная дурасць!»