Жесть дня. Потасовка в столичном троллейбусе после «Марша нетунеядцев»
В социальных сетях появилось видео, как неизвестные мужчины атакуют в троллейбусе группу парней.
Пассажиры при этом пытаются их защитить, крича «Отпусти!».
Вероятно, на видео запечатлен момент брутального задержания анархистов, участвовавших в разрешенном властями «Марше нетунеядцев».
Пользователь Anastasiya Alexandrovich опубликовала в «Фейсбуке» следующие фотографии.
Позже она сообщила в соцсети: «Анархисты на растяжке в Центральном РУВД. Около 15 человек».
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