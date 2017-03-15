Сенатор Марзалюк пришел на митинг: «Была каласальная дурасць!»

К митингующим в Могилеве вышел сенатор Игорь Марзалюк.

Он предложил тем, кто попал под действие декрета №3, отойти в сторону, где он будет решать их проблемы.

На камеру «Белсата» Марзалюк сказал:

– Былі памылкі, была каласальная дурасць! Мараторый накладзены? Накладзены. Дзеянне яго прыпыненае. Падатковыя павінны папрасіць прабачэння ў людзей. Бездарнае тупое выкананне. Але сутнасць дэкрэта правільная... Вы што не памятаеце правакацыю ў 2010 годзе, калі мы ўжо наладзілі адносіны з Еўрасаюзам? І цяпер гэта паўтараецца. Вам трэба страта тэратырыяльнай цэласнасці?

В определенный момент толпа его стала перебивать.

– Заткнісь! – сказал в сторону Марзалюк.

Неизвестная женщина, видимо, местная жительница, взяла слово:

– Он заслуживает уважения за то, что вышел. Но пусть огласит свою зарплату! Где наши 500 долларов, что обещал правитель? Мерзлюк ест голубцы и ему еще отбивнуши добавят! А ем капусту! Пусть депутат ответит, где работать?

Сенатор после выступления покинул митинг.