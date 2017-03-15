Могилев. Как там протестовали?

В Могилеве вечером 15 марта прошел «Марш нетунеядцев», который собрал около 200 человек. К ним выходил сенатор Марзалюк.

19.30. Нет! Милиция задержала несколько человек! Люди пытались блокировать машину милицию. На авто – следы чей крови, передает «Белсат».

19.20. Участники «Марша нетунеядцев» завершили шествие на площади звезд. Акция прошла мирно.

19.00. Ничего себе! К митингующим вышел сенатор Игорь Марзалюк. Предложил тем, кто попал под действие декрета №3, отойти в сторону, где он будет решать их проблемы.

На камеру «Белсата» Марзалюк сказал:

– Былі памылкі, была каласальная дурасць! Мараторый накладзены? Накладзены. Дзеянне яго прыпыненае. Падатковыя павінны папрасіць прабачэння ў людзей. Бездарнае тупое выкананне. Але сутнасць дэкрэта правільная... Вы што не памятаеце правакацыю ў 2010 годзе, калі мы ўжо наладзілі адносіны з Еўрасаюзам? І цяпер гэта паўтараецца. Вам трэба страта тэратырыяльнай цэласнасці?

В определенный момент толпа его перебивает.

– Заткнісь! – говорит в сторону Марзалюк.

Неизвестная женщина, видимо, местная жительница (на фото), берет слово:

– Он заслуживает уважения за то, что вышел. Но пусть огласит свою зарплату! Где наши 500 долларов, что обещал правитель? Мерзлюк ест голубцы и ему еще отбивнуши добавят! А ем капусту! Пусть депутат ответит, где работать?

Сенатор после выступления покинул митинг.

18.50. Журналист «Белсата» подошел к женщине с ребенком. Она рассказала:

– Со своей стороны я представляют простой народ и простых тружеников. У нас многодетная семья, муж работает за 280 рублей. Цены растут, коммуналка растет, не во что одеть детей… Мне стыдно перед детьми. Жить стало невозможно! Брали кредит, чтобы купить детскую обувь. Не знаю, чем завтра буду кормить детей.

18.15. До 200 человек собралось на улице Ленинской. Организаторов задержали, но есть мегафон, люди по очереди рассказывают о своих проблемах.

Скриншот с видео "Белсата"

18.00. По указанному адресу собралось максимум человек 100, которые стоят отдельными группами.

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В Могилеве сбор участников объявлен на 18.00 по адресу ул. Ленинская, 29. Разрешение на проведение акции власти не дали.

Днем 15 марта был задержан заявитель «Марша» Александр Силков. Координатора движения «За Свободу» доставили в РОВД.

«За мной приехали двое, в том числе милиционер Балибикин, сказали: «Поедем на разговор. Вы не обвиняемый, не свидетель, только поговорить по вашему вечеру. Далее было трудно спорить. Увезли», - сказал сайту Pyx.by Александр Силков.