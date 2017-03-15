Как протестовали «нетунеядцы» в Гродно

В акции приняли участие, по разным оценкам, от 500 до 600 человек.

19.16. Поскольку чиновники не вышли на сцену, местные активисты приняли решение закончить «марш нетунеядцев» и поблагодарили за участие тех, кто не побоялся выйти сегодня на улицу в Гродно. Дату следующей встречи «нетунеядцев» со сцены не назвали. Среди собравшихся кто-то выкрикнул: «Встречаемся, как и планировали, 26-го марта».

19.10. На импровизированную сцену вышел молодой отец. Он сказал, что в 2015 году его жена родила, а ее сделали «тунеядкой». Гродненец обращается к властям с вопросом: как так получилось?

Люди требуют, чтобы представители городской администрации вышли на сцену – безрезультатно.

Со сцены зачитали присягу, которую дают судьи в Беларуси, и предложили сравнить, что происходит в реальности.

19.00. К людям вышли местные чиновники и предложили пройти в исполком. Им передали резолюцию, принятую в парке. Местный активист Эдвард Дмуховский предложил выпустить осужденных на сутки и привезти их на площадь.

Житель Гродно рассказывает в мегафон о том, как несколько раз обокрали его квартиру. По его словам, никто не искал воров. Он возмущен тем, сколько в стране милиции. В какое госучреждение ни зайди - сидит милиционер. На эту реплику народ закричал: «Дармаеды!».

На площади люди решили почтить память погибших после трагедии на Скидельском комбинате.

18.50.

18.40. Колонна (около 600 человек ) пришла на площадь Ленина, к Гродненскому горисполкому. Проезжающие автомобили сигналили участникам акции, некоторые снимали происходящее на видео.

18.25. Местный предприниматель рассказывает журналистам, что ему звонили из органов, поскольку он активно ставит лайки в соцсетях на новости об акциях «нетунеядцев». На вопрос, почему он вышел на акцию, бизнесмен ответил: «Нас и так тут все в лицо знают. Сколько уже можно бояться?». В акции участвует пожилой житель Гродно – на вид около 80 лет. Говорит, что хочет понять, почему в стране проблемы с экономикой, а с людей берут налог.

Мужчина средних лет объясняет, почему вышел на улицу в этот вечер:

– Я вернулся в Беларусь спустя 15 лет. При СССР такого страха не было. Так зашугать всю страну! Все боятся: «Тише-тише! Это не телефонный разговор».

Еще один участник акции – инженер. Говорит, в советское время зарабатывал около тысячи рублей. Он считает несправедливым, что этот стаж не учитывается при начислении ему пенсии. Житель Гродно возмущается также тем, что власти говорят молодым семьям: «Рожайте!» и в то же время не предупреждают, что годы в декрете не пойдут в стаж матерям.

18.20. Над участниками акции завис дрон. Люди смотрят на него и скандируют «Нет декрету №3! Лукашенко, уходи!». Некоторые передают привет «большому брату, который следит за тобой».

Люди скандируют «Долой Декрет №3!», «Жыве Беларусь!».

Среди участников акции – гродненец, который представился бывшим прокурором. По его словам, он вышел на улицу сегодня, потому что ему обидно, что в стране нарушаются закон и права человека.

Скриншот Радыё Свабода

18.15. Журналисты говорят о том, что для большого города с богатой протестной историей, может, и мало вышло гродненцев. По их мнению, на это повлияли суды по всей стране над участниками «маршей нетунеядцев», а также задержания организаторов акций.

18.10. Около двухсот человек пришли на акцию. Активисты повязывают участникам ленточки с национальным орнаментом. По словам корреспондента «Салідарнасці», в парке Жилибера много людей в штатском, они подходят к жителям Гродно, которые дают интервью.

18.00. Около 50 человек собралось на акции «нетунеядцев», люди потихоньку подтягиваются небольшими группами. Один из участников акции накинул на плечи флаг Объединенной гражданской партии.

17.50. В парке Жилибера собралось около 20 человек, половина из них - журналисты, передает с места событий корреспондент «Салідарнасці».

***

Накануне акции протеста, не санкционированной местными властями, на месте проведения марша «нетунеядцев» - в парке Жилибера установили камеры видеонаблюдения. В соцсетях появилась информация о том, что в некоторых гродненских учебных заведениях переносят пары на выходные и на вечернее время, а также заставляют студентов подписываться под обещанием, что они не будут принимать участия в митингах против декрета №3.

Фото из Фейсбука Игоря Лосика

Журналиста Hrodna.life Руслана Кулевича 15 марта в 15.45 вызвали в Ленинский РОВД. Как сообщает Hrodna.life, из Следственного комитета пришло поручение допросить его как свидетеля по делу разрисованного моста в Коложском парке.

Редакция Hrodna.life уверена, что таким образом правоохранительные органы хотят помешать Руслану Кулевичу работать на акции.