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15.03.2017
Салiдарнасць
«Марш нетунеядцев» в Минске. Как это было

В День Конституции 15 марта в Минске прошел санкционированный властями «Марш нетунеядцев». На него собралось по различным оценкам 2-3 тысячи человек. В отличие от регионов здесь было больше политических активистов и меньше простых рабочих. 

Видеотрансляция «Радыё Свабода»

Видеотрансляция телеканала «Белсат»

19.20. Прошли задержания анархистов.

19.15. Акция завершилась у “Макдональдса” недалеко о площади Бангалор.

Впечатлила бабушка: «Я его, паразита, избрала в 1994 году. Обманул!».

Организаторы говорят, что это разогрев перед акцией 25 марта.

18.40. Колонна сильно растянулась. Голова возле магазина «Рига», хвост – у пересечения Сурганова и улицы Коласа.

Тем временем в Гродно вышло около тысячи человек.

18.30. Марш движется по улице Сурганова. Без инцидентов.

18.25. Есть люди из регионов. Мужчина из Гродненской области отвечает на вопросы журналистов: замораживать декрет не нужно, нужно их всех гнать метлой!

18.05. Шествие выдвинулось в сторону Сурганова. Звучат очень различные оценки количества участников от тысячи до четырех. Подсчитать трудно, потому что многие за турникеты не заходили.

Скриншот с видео "Белсата"

18.00. Информация от организаторов: шествие не пойдет на площадь Банголор, а пойдет…к Макдональдсу (не доходя до площади).

Пока можно констатировать, что публика на акции собралась очень разношерстная. Тут и «Говори правду» с флагами, и анархисты, и социалисты.

17.50. Объявились анархисты, проводят свой перформанс. «Мы готовы к задержаниям», – говорят. И, наверное, без них не обойдется. Милиция уже предупреждала участников марша, что если кто-то закроет лицо, то понесет административную ответственность.

17.40. Митинг ведут представители оппозиции. Выступили Денис Садовский из БХД и Юрий Меляшкевич из движения «За свободу».

17.35. Закрыли станцию метро Академия наук.

17.33. Кроме бел-красно-белых флагов у кинотеатра “Октябрь” есть флаг военно-морского флота Совесткого Союза и растяжка “Власть советам, нет декретам”.

17.30. Анна Канопацкая пришла на акцию на костылях. Напоминает, что это мирное собрание, которое разрешено властями.

17.25. То ли мокрый снег, то ли дождь пошел на участников акции протеста.

17.15. На улицах Петруся Бровки и Академической стоят автозаки, которые, видимо, призваны давить на психику участников акции. У Академии наук поставили турникеты. Люди начинают собираться.

***

Вот какие фото опубликовал пользователь Сергей Сыс в «Фейсбуке».

Ранее днем в Минске появились водометы.

***

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***

Некляев, Дмитриев, Короткевич, Федынич, Янукевич на «Марш недармаедав» в Минске идут. Статкевич и Дашкевич – нет, сообщает Радыё Свабода.

Депутат Конопацкая пойдет на «Марш недармаедав» на костылях.

***  

Сбор участников объявлен в 17.30 у Академии наук. «Марш нетунеядцев» санкционирован властями.

 
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