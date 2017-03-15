Макей прокомментировал акции нетунеядцев

«Нужно посмотреть на участников этих манифестаций и определить, кто в них участвовал».

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пообщался с журналистами после переговоров с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом.

— Что касается конкретных задержаний, там нужно посмотреть на участников этих манифестаций и определить, кто в них участвовал, — те ли лица, кто непосредственно был подвержен положениям этого декрета. Нам кажется, что многие лица и здесь, и за пределами Беларуси пытаются использовать эти манифестации в своих личных целях, — цитирует слова министра БЕЛТА.

При этом Владимир Макей отметил, что всегда присутствуют опасения относительного того, что этот хрупкий процесс нормализации отношений с ЕС может застопориться.

— Мы прекрасно понимаем, что в ЕС существуют определенные ценности, которых придерживаются страны — участницы этой организации. И мы прекрасно понимаем, что для Европейского союза эти ценности имеют большое значение. Мы обсуждали этот вопрос в целом и в деталях с моим коллегой, — заявил он.

При этом он напомнил, что некоторые страны шли к демократии не только десятки, но и сотни лет.

— Внедрение настоящей демократии в том подлинном европейском понимании этого слова требует долготного времени. Это требует изменения менталитета, психологии людей. И надо в этом плане работать и с гражданским обществом, — считает Владимир Макей.

Он заявил, что эта тема обсуждалась сегодня с господином Рейндерсом и стороны договорились «своевременно информировать обо всех обстоятельствах и обсуждать пути выхода из подобных ситуаций и сегодня, и в будущем».

В свою очередь Дидье Рейндерс подтвердил, что для Европейского союза очень важно продолжать открытый диалог с Беларусью.

— Необходимо разделять понятия административных арестов, которые случаются во время многих акций и протестов, и действительно арестами за какие-то криминальные действия, — отметил Рейндерс.

Напомним, сегодня в Минске пройдет «Марш нетунеядцев». Сбор участников объявлен в 17.30 у Академии наук. «Марш нетунеядцев» санкционирован властями.

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