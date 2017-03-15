Фотожабы: «Против нетунеядцев будут использованы водометы – счет за воду будет вписан в жировку»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

О решении Конституционного суда, который признал декрет о «тунеядцах» законным.

Вклады в рублях становятся менее выгодными, но белорусы по-прежнему не спешат переводить сбережения в валюту.

С марта в Беларуси снова подорожали услуги ЖКХ, а подавляющее большинство населения, по официальным данным, удовлетворено состоянием своего жилья.

Пока российские продуктовые санкции помогают белорусам заработать, жители соседней страны выживают, как могут.

В Минске уже начали готовится к очередному Маршу нетунеядцев – на улицах появились водометы. Так и живем!