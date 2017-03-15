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Экономика
15.03.2017
Павел Рос
«Власть должна плясать крыжачок и отправлять жареных поросят в Москву»

Ударят ли ограничения поставок российского топлива по белорусской экономике?

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что особой угрозы такие действия российской стороны не несут.

– У Беларуси потребность в топливе около 7 миллионов тонн, а белорусские заводы способны перерабатывать 30 миллионов тонн нефти, – объяснил в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» экономист. – Пусть сейчас эта цифра уменьшилась до 18 миллионов тонн, все равно запас прочности остается.

По мнению эксперта, куда большую угрозу экономической безопасности представляют действия белорусского правительства, которое в последнее время выглядит «неудачным переговорщиком».

– Здесь нет угрозы, а есть синдром нахлебника, который привык, чтобы его содержали, – подчеркнул Леонид Заико. – Нефтяная игла – это трагедия Беларуси. Из-за этого у нас не развиваются ни современные технологии, ни малый и средний бизнес. Так что в каком-то смысле россияне делают нам очень хороший подарок, показывая, что не стоит сидеть и ждать дешевой российской нефти.

Отвечая на вопрос, могут ли действия российских властей отразится на белорусском экспорте нефтепродуктов, собеседник не исключил, что страна лишится части «желанной прибыли».

– Нужно понимать, что никакого нефтегазового спора нет, а есть работа Кремля по кадровому вопросу в Беларуси. Это работа всех российских официальных и неофициальных служб, с целью поставить белорусского президента на место. В такой ситуации власть должна плясать крыжачок, отправлять жареных поросят в Москву. Так как это никакой не экономический спор, а личная проблема господина Путина и господина Лукашенко, – заметил Леонид Заико.

 
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