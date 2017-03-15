Якжик освобожден от должности замминистра образования

Официальное обоснование — «по соглашению сторон».

Виктор Якжик освобожден от должности заместителя министра образования, сообщает пресс-служба правительства.

Эту должность Виктор Якжик занимает с 2010 года.

О его новом назначении пока ничего не известно.

Якжику 46 лет. Он родился в Столбцах Минской области. Закончил Белорусский государственный университет. Работал учителем белорусского языка и литературы, преподавал в БГУ. В аппарате Министерства образования с 2005 года.

Напомним, что вчера, 14 марта, Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений. Так, в кресло, которое долгое время занимала Марианна Щеткина, пересела Ирина Костевич. А бывший главный идеолог страны Игорь Бузовский возглавил Центральный район столицы.