Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Як старшыні выбарчых камісій зьяўляюцца на мітынгах «недармаедаў»
Якжик освобожден от должности замминистра образования
Доллар немного подорожал
В Беларуси задержали хакеров, которые украли 8 млн. евро с банковских карт
Милиция напугала родителей Вероники Черкасовой
Фотофакт: В Минске готовятся к «Маршу нетунеядцев: на улицах появились водометы
Лукашенко: «Я сторонник ЕС»
В Москве задержан шеф-редактор агентства «Регнум» белорус Юрий Баранчик
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Горячая весна-2017: что будет сегодня вечером?
Первый случай укуса клещом в Минске в нынешнем году: пострадал школьник
Павел Якубовіч выбачыўся перад апазіцыйным актывістам
Какие банки попали в поле зрения антимонопольного министерства
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
«Минск не представляет, что творится в регионах»
Цитата дня. «Советская Белоруссия» – о свободе слова в нашей стране
Топ-4 кадровых решений, которые Лукашенко принял во вторник
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла
«Не надо спешить хоронить режим Лукашенко»
Как работают любовницы чиновников
Рогачев: Люди называют декрет «унижением народа», чиновников — тунеядцами
«А если долго кричать «Лукашенко уходи!», он уйдет?»
«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»
Декретный отпуск №3
Как районные газеты (не) пишут про «Марши нетунеядцев»
Провокатор-«тунеядец» из Рогачева оказался замом по идеологии свинокомплекса
Полешуки вышли на площадь: как протестовали в Пинске
А что если ввести налог на…
Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
Две противоречивые цитаты Лукашенко о судьбах жен чиновников
Дом Бакиева, который он себе построил в Минске
Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
С каким рисунком пришел ребенок на «Марш нетунеядцев» в Пинске
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Скандалы
15.03.2017
Салiдарнасць
В Беларуси задержали хакеров, которые украли 8 млн. евро с банковских карт

Для этих целей были созданы несколько подставных онлайн-магазинов и фиктивная компания по разработке программного обеспечения.

Следственный комитет Беларуси при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресек деятельность организованной преступной группы, жертвами которой стали более 130 тысяч держателей платежных карт из 29 стран.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, преступная группа занималась компрометацией кредитных карт с использованием компьютерных технологий и вредоносных программ. Для этих целей были созданы несколько подставных онлайн-магазинов и фиктивная компания по разработке программного обеспечения», — говорится в сообщении.

Киберпреступники связывались с легальными платежными онлайн-сервисами и имитировали проведение многочисленных международных транзакций. В дальнейшем похищенные средства переводились на банковский счет на Кипре. Благодаря большому числу транзакций с маленькими суммами, связанных с интернет-сервисами, им несколько месяцев удавалось оставаться незамеченными.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 8 миллионов евро. Четыре участника группы, включая лидера, были установлены и задержаны правоохранительными органами Беларуси.

В настоящее время судом Фрунзенского района Минска в ходе разбирательств по этому делу одному из фигурантов был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Напомним, ранее в Беларуси был задержан участник международного киберпреступного синдиката. Преступники атаковали банки. А ущерб от их деятельности составил около 3 миллионов евро.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»
Топ-4 кадровых решений, которые Лукашенко принял во вторник
«Товарищ Путин, 9,5 миллионов белорусов лично никому ничего не должны»
Дашкевич рассказал, как на Окрестина милиционер поблагодарил его за Куропаты
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY