Милиция напугала родителей Вероники Черкасовой

Утром 15 марта неожиданно позвонили в дверь квартиры, где проживают родители убитой журналистки Вероники Черкасовой – мать Диана Тимофеевна и отчим Владимир Мелешко.

Что было дальше, «Салідарнасці» рассказал Владимир Владимирович.

«Это произошло около 7 часов утра. Раздался настойчивый звонок в дверь. Мы два не очень молодых человека, сами понимаете, какое у нас здоровье. Диана Тимофеевна совсем недавно неделю пролежала в больнице с гипертоническими проблемами, до этого я неделю лежал в больнице. Поэтому можете представить наше состояние, когда мы услышали этот ранний звонок.

Пока одевались, пока я набрасывал рубашку, звонки перешли в удары в дверь. Когда я поинтересовался, кто за дверями, мне ответили: милиция, Первомайский РУВД.

Когда открыл двери, увидел двух мужчин в штатском, без формы. Попросил их представиться. Один из них показал удостоверение на имя Дениса Челядинского, второй упорно молчал, но после настойчивых просьб назвал, кажется, фамилию Келлер.

Наконец мне заявили, что разыскивают Антона Филимонова (сына Вероники Черкасовой – прим. С.) и что хотели бы обыскать квартиру. Я ответил, что приглашать их в комнаты мы не будем, что не знаем, где находится Антон, и что в последний раз мы видели его 10 лет назад.

Вот так нас «поздравили» с Днем Конституции. Естественно, после этого визита у нас подскочило давление. Врачей на дом не вызывали, но вынуждены были обратиться за консультацией в скорую помощь», – рассказал «Салідарнасці» Владимир Мелешко.

Милиция наведывается к родителям убитой журналистки периодически. Приходят либо ранним утром, либо поздним вечером.

«Я сказал сотрудникам милиции, что понимаю, что они пришли не по своей инициативе, что им поступал приказ. И отметил, что в их ведомстве левая рука не знает, что делает правая. Но на самом деле я прихожу к выводу, что нас запугивают целенаправленно.

Для чего – я не знаю, да и нет желания разгадывать их мотивы. Но, мне кажется, что такое поведение на протяжении 13 лет свидетельствует о том, что в установлении настоящих убийц Вероники наверху не заинтересованы», – сказал «Салідарнасці» Владимир Мелешко.

Журналистка «Салідарнасці» Вероника Черкасова погибла 20 октября 2004 года. Ее нашли в собственной квартире с 43-мя ножевыми ранениями. Спустя месяц после трагедии общественность шокировали, объявив подозреваемыми ее 15-летнего сына Антона Филимонова и 63-летнего отчима погибшей Владимира Мелешко. Весной 2005 года подозрения с них были сняты. Зверское убийство до сих пор не раскрыто.