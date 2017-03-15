Фотофакт: В Минске готовятся к «Маршу нетунеядцев: на улицах появились водометы

«Выковыривать изюм водометами... Это «сторонник ЕС» сам придумал?»

В центре Минска замечены пять водометов. Два из них находятся на парковке одного из управлений столичной милиции по проспекту Независимости. Автомобили охраняют сотрудники ОМОНа.

Фотографии этих машин опубликовал TUT.BY.

Эти автомобили предназначены для работы во время массовых беспорядков.

Напомним, сегодня в Минске пройдет «Марш нетунеядцев». Сбор участников объявлен в 17.30 у Академии наук. «Марш нетунеядцев» санкционирован властями.

Горячая весна-2017: что будет сегодня вечером?

Соцсети тут же отреагировали на появление водометов.

Siarhei Antusevich:

«Выкавырваць рызынкі вадамётамі... Гэта староннік ЕС сам прыдумаў?»

Барыс Гарэцкі:

«Изюмоуборочные».

А вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«Никогда еще они так не боялись своего народа».

«Всем брать зонтики! На самом деле неужто их применят?»

«Вряд ли. Ведь вроде акция согласована с мэрией. Скорее для устрашения. Чтобы меньше людей пришло...»

«Безработные собираются устроить мирные акции протеста, а власть собирается устроить беспорядки...»

«Усё для народа!»