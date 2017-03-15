Лукашенко: «Я сторонник ЕС»

Лукашенко пообещал европейскому чиновнику, что Беларусь всегда будет работать на объединение и стабильность в Европе. «В стране сначала стабильность наведи», — иронизируют пользователи Сети.

Александр Лукашенко встретился с заместителем премьер-министра — министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом.

Во время этой беседы глава Беларуси сделал несколько любопытных заявлений.

«Беларусь будет работать на объединение, на стабильность в Европе»

— Ваш визит знаковый, и от него очень многое зависит. Не только в наших двусторонних отношениях, но и в наших отношениях с вашей империей (Европейским союзом. — Прим. ред.). Я могу вам гарантировать: вы всегда в нашем лице будете видеть страну, которая будет работать на объединение, на стабильность в Европе. Мы и в трудные времена вам проблем не создавали, и в будущем никогда этих проблем вам создавать не будем, — цитирует слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

«Все ваши «брекситы» и националистические движения я не воспринимаю»

— Евросоюз — это мощнейший полюс наряду с Китаем, Соединенными Штатами Америки. Европейский союз — это мощная опора для планеты, если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши «брекситы» и националистические движения я не воспринимаю. Чего бы ни стоило, Европейский союз надо сохранить. Это не моя личная позиция (хотя и личная), эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я сторонник Европейского союза.

«Если бы вы внимательно посмотрели на Беларусь, то увидели бы здесь и права человека, и демократию»

— Я хотел бы, чтобы Европейский союз соответствовал тем декларациям, которые он предлагает всему миру: честность, порядочность, демократичность, — заявил белорусский лидер. — Если бы вы внимательно посмотрели на Беларусь, то увидели бы здесь и права человека, и демократию, и порядок, и безопасность для людей. Мы тоже не без недостатков, как и вы. Но надо разговаривать, надо быть ближе друг к другу. Надо, если у вас есть опыт, предлагать и передавать его. Мы готовы учиться. Но прошу, имейте в виду одно: для нас святы суверенитет и независимость.

«Я не скажу, что мы страдаем от недостатка инвестиций»

— Даже при нашем товарообороте (больше $ 300 млн) это очень небольшие инвестиции. Я не скажу, что мы страдаем от недостатка инвестиций, нет, но мы бы хотели, чтобы наряду с инвестициями из Китая, России, других стран были и бельгийские. Мы хотим диверсифицировать свою инвестиционную деятельность. И если у вас есть такое желание, мы будем этому способствовать. Были бы рады, если бы бельгийское правительство поддерживало своих инвесторов или хотя бы нам подсказывало, что вот с этим инвестором можно работать. Для нас самое главное — найти правильного, хорошего, честного инвестора. Поэтому мы готовы в этом плане с вами работать.

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Байнет тут же отреагировал на эти высказывания главы государства. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«Куды ветер, туды я. А с каких-то пор, он стал сторонником ЕС?»

«Стоит было ограничить поставки нефти из РФ, так Лукашенко сразу заговорил про ЕС. Эта песня хороша, начинай сначала».

«Падаю под стол от слов «сторонника» ЕС. Недавно он их лидеров «козлами» обзывал, а тут примазался».

«А бельгиец не в курсе, какая у нас тут «демократия» в последнее время развернулась? Может, для приличия заступился бы за арестованных на 15 суток ни в чем не повинных людей».

«“Беларусь всегда будет работать на объединение и стабильность в Европе” — ахахахахах,

в стране стабильность наведи, не то что в ЕС»

«Наведет, сегодня же. Автозаки уже заправлены и укомплектованы командами наведения стабильности. А потом можно и в ЕС».