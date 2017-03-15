«Очередной щелчок по носу»: Россия сокращает поставки топлива в Беларусь

Белорусские и российские СМИ сообщили о возможном запрете поставок крупных партий российских нефтепродуктов в адрес белорусских компаний.

Как сообщает TUT.BY, такое решение приняло Министерство энергетики соседней страны, которое рекомендовало российским трейдерам ограничить поставки моторного топлива в Беларусь.

В первую очередь, запрет коснется дизельного топливо, которое многие белорусские предприятия закупали в России по более выгодной цене. Белорусское же топливо чаще всего отправлялось на экспорт в страны ЕС, что позволяло нефтеперерабатывающим заводам получать сверхприбыли. Возможно, эта практика и стала причиной решения российской стороны.

Интересно, что ранее появилась информация о прекращении поставок российского дизельного топлива в Украину. По данным «Коммерсанта», украинская компания Glusco Energy, связанная с российской «Роснефтью», отказалась от мартовских отгрузок на 300 тысяч тонн топлива.

По мнению экспертов, это также могло стать одной из причин для введения ограничений поставок для Беларуси, чтобы украинские потребители не смогли быстро перейти на белорусское дизтопливо.

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