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Общество
15.03.2017
Евгений Федоров
«Очередной щелчок по носу»: Россия сокращает поставки топлива в Беларусь

Белорусские и российские СМИ сообщили о возможном запрете поставок крупных партий российских нефтепродуктов в адрес белорусских компаний.

Как сообщает TUT.BY, такое решение приняло Министерство энергетики соседней страны, которое рекомендовало российским трейдерам ограничить поставки моторного топлива в Беларусь.

В первую очередь, запрет коснется дизельного топливо, которое многие белорусские предприятия закупали в России по более выгодной цене. Белорусское же топливо чаще всего отправлялось на экспорт в страны ЕС, что позволяло нефтеперерабатывающим заводам получать сверхприбыли. Возможно, эта практика и стала причиной решения российской стороны.

 Интересно, что ранее появилась информация о прекращении поставок российского дизельного топлива в Украину. По данным «Коммерсанта», украинская компания Glusco Energy, связанная с российской «Роснефтью», отказалась от мартовских отгрузок на 300 тысяч тонн топлива.

По мнению экспертов, это также могло стать одной из причин для введения ограничений поставок для Беларуси, чтобы украинские потребители не смогли быстро перейти на белорусское дизтопливо.

Байнет: «Пошла жара! Ещё одна статья дохода выпала»

Белорусские интернет-пользователи увидели в поведении российской стороны желание показать властям Беларуси, «кто в доме хозяин».

«Разницы в отношении к Беларуси и Украине со стороны России остается все меньше», – пишут пользователи площадки talks.by.

«Очередной щелчок по носу! Данный маневр в среднесрочной перспективе заставит власть: либо оставлять больше бензина и дизеля в стране (в ущерб экспорту), либо приведет к дефициту топлива».

«Пошла жара! Ещё одна статья дохода выпала».

«Скоро стройные ряды тунеядцев получат серьезное подкрепление».

 
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