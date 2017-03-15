В Москве задержан шеф-редактор агентства «Регнум» белорус Юрий Баранчик

В редакции предполагают, что задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей.

О задержании Юрия Баранчика сообщает агентство «Регнум». По сведениям издания, шеф-редактор был задержан сегодня ночью в Москве. Сейчас он находится в Дорогомиловском РУВД столицы.

REGNUM предполагает, что задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей, которые с начала декабря 2016 года уже задержали несколько авторов и сотрудников информационного агентства по обвинению в «разжигании межнациональной розни».

Среди задержанных «белорусофобов» минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, школьный охранник из Бреста Дмитрий Алимкин, минский корреспондент «Регнум», главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Им предъявлено обвинение по первой части 130 статьи Уголовного кодекса (разжигание вражды). Первая часть упомянутой статьи предусматривает штраф, либо до шести месяцев ареста, либо ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.