«Не вижу лучшего подарка от Путина избирателям в 2018 году, чем “Беларусьнаш”»

Российский экономист Андрей Илларионов — о том, зачем России Беларусь и как она может обрести «свежих замечательных граждан».

Любопытный диалог состоялся в программе «Особое мнение» на Эхо Москвы между журналисткой Ольгой Журавлёвой и экономистом, президентом Института экономического анализа Андреем Илларионовым.

Предлагаем вашему вниманию небольшой отрывок из этого интервью.

— Вы когда говорили о гражданстве, вы упомянули как одну из важных для России территорий Беларусь, что там можно, в общем, обрести новых, свежих замечательных граждан. Вы серьезно думаете, что мы можем туда (как это сказать?) свои щупальца продвинуть?

― Нет, зачем же щупальца? Я просто не вижу лучшего подарка для потенциальных избирателей на выборах 2018 года, чем «Беларусьнаш».

― А!

― Ну, смотрите, мы же проверили: «Крым наш» работает, нас там 83 или 86 процентов. Так с Беларусью – так там, наверное, под 90 зашкалит.

― Ну, подождите. Лукашенко – это вполне живой, здоровый и мощный лидер.

― Ну так и Янукович живой-здоровый. А что из этого?

― То есть «Лукашенко, приготовиться», вы хотите сказать?

― Нет, ну, смотрите как. Понятно, что при живом Лукашенко это было бы трудно сделать. Я соглашусь с вами в этом. Но бывают же всякие случайности в жизни.

― То есть Лукашенко может проснуться в один момент и обнаружить, что у него граждан стало там на 2,5 миллиона меньше?

― Нет, не так. Просто я думаю, что с Беларусью там сложнее. Там вряд ли будут отгрызать кусок в виде Витебской или Могилевской области. Там уж лучше тогда всё, потому что… На самом деле, в целом, белорусские граждане в большинстве своем, на самом деле, довольно хорошо относятся к России. Это факт жизни.

И российские граждане к белорусским.

― И российские граждане. Ну, российские граждане и к украинским хорошо относились до недавних событий. Но стоит провести несколько месяцев соответствующей пропаганды, мы видим результаты. Но мы видим, что российская пропаганда тоже изменила свое отношение к Беларуси. Мы же видим эти передачи, которые пошли в последнее время.

Обратите внимание также на созданные в Вконтакте группы поддержки Витебской народной республики, Могилевской народной республики, Гомельской народной республики, Минской народной республики, Гродненской народной республики, Брестской народной республики. И, увы, какой сюрприз, все они созданы в один и тот же день – 2 февраля 2017 года. Как вы думаете, что такое случилось со сторонниками народных республик на территории нынешней Беларуси?

― Проблема Беларуси заключается в том, что за нее некому заступиться. Понимаете?

― Да ладно?

― Вот, за Балтийские республики есть кому заступиться – они являются членами организации под названием НАТО. За Украину и Грузию тоже есть, кому заступиться. Они не являются членами НАТО, но они неоднократно высказывали свои пожелания стать членами каких-то там европейских, западных сообществ экономических, политических, некоторых даже военных. По крайней мере, некий интерес наблюдается, и поэтому некоторая заинтересованность и, не побоюсь этого слова, некоторая ответственность со стороны западных структур тоже по отношению к этим странам и их народам существует.

А по отношению к Беларуси ничего же нет. Там же никаких ни союзнических отношений, ни каких-либо других отношений. Там же в некоторых отношениях там даже действуют санкции против Лукашенко и многих членов его руководства. Поэтому если что-то происходит с Беларусью, то Беларусь некому защитить.

А другая проблема Беларуси заключается в том, что Беларусь является жестко вертикализированной политической структурой. А в таких жестко вертикализированных структурах временная неспособность первого лица, лица, находящегося на вершине пирамиды, давать какие-либо распоряжения, команды, просто брать трубку, одномоментно парализует всю систему.

Потому что если, вот, условно говоря, Лукашенко пошел в лес за грибами и в течение 24-х часов с ним никто не может созвониться, то спрашивается, чьи приказы будет выполнять министр обороны Беларуси, министр внутренних дел Беларуси, там, руководитель КГБ (у них КГБ есть), премьер-министр, парламент и так далее?

Вся система настроена на то, что высочайшей властью, единственной властью в республике является Лукашенко. Если этой власти, этого источника власти на время, ну, как бы, он выходит из поля управления, чьи приказы они будут выполнять? Ничьи. Они будут ждать, пока он не появится. А пока они будут ждать, ну, в зависимости от ситуации…