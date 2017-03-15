«Они решили, что в стране, как в автобусе, нужно передавать за проезд. Вот и вся Конституция»

Конституционный суд признал законным введение налога на «тунеядцев». Байнет немедленно отреагировал.

Соответствующее заявление суд опубликовал на своем сайте.

В нем отмечается, что орган не может рассмотреть жалобы граждан, касающиеся Декрета №3, так как, согласно законодательству, в Конституционный суд могут обращаться лишь «уполномоченные органы».

Тем не менее судьи прокомментировали популярное в обществе мнение о том, что скандальный декрет не соответствует Конституции.

– Уплата налогов, пошлин и иных платежей является безусловным требованием государства, вытекающим из конституционной обязанности каждого принимать участие в финансировании государственных расходов (статья 56 Конституции), – сказано в ответе, размещенном на сайте суда.

Белорусские интернет-пользователи возмутились неоднозначному решению, принятому накануне Дня Конституции.

«Работать за миску супа соответствует Конституции?», – комментируют решение пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«Сначала бы сам суд проверить на конституционность. А то так и рабство можно узаконить».

«Нет у нас Конституционного суда. Одна вывеска осталась».

«Как вообще такое возможно? Их уже Евросоюз тычет носом в права человека – уже и строчку, и статью указывает что принудительный труд запрещен, что взимание налогов производится с фактических заработков, но нет же… Все нормально у них».

«Зачем тратятся бюджетные народные деньги на построение здания Конституционного суда? Достойны ли они даже зарплаты из бюджета, остаётся под вопросом? А потом нам скажут, что не хватает денег на медицину, образование…»

«Я вот вижу откровенное холуйство в этом решении, а не соответствие Конституции. Или я не прав?»

«Обычно тунеядцы живут за счет родственников. Но родственники со своих доходов уже уплатили все налоги. Двойное налогообложение?»

«Конституционный суд – это 12 старцев, достигших в юриспруденции наивысших высот. При этом эти высоты достигались полной лояльностью».

«Они решили, что у нас в стране, как в автобусе, нужно передавать за проезд. Вот и вся Конституция».

«Видимо, суд решил обеспечить максимальное количество недовольных людей на акциях протеста».

«Долго им придется изюм с булок выковыривать».