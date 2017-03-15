Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Горячая весна-2017: что будет сегодня вечером?
Первый случай укуса клещом в Минске в нынешнем году: пострадал школьник
Павел Якубовіч выбачыўся перад апазіцыйным актывістам
Какие банки попали в поле зрения антимонопольного министерства
Гомельчанину, зарубившему топором бывшую девушку, дали 20 лет колонии
В Гродно власти готовятся к маршу «нетунеядцев»: установили видеокамеры
Купчину выдвинули на пост генсека ОБСЕ
Силовики задержали еще одного бизнесмена, который занимался поставками в ЖКХ
Путин о болезни Медведева: «Не уберегли»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
«Минск не представляет, что творится в регионах»
Цитата дня. «Советская Белоруссия» – о свободе слова в нашей стране
Топ-4 кадровых решений, которые Лукашенко принял во вторник
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Не надо спешить хоронить режим Лукашенко»
Как работают любовницы чиновников
Рогачев: Люди называют декрет «унижением народа», чиновников — тунеядцами
«А если долго кричать «Лукашенко уходи!», он уйдет?»
«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»
Декретный отпуск №3
Как районные газеты (не) пишут про «Марши нетунеядцев»
Провокатор-«тунеядец» из Рогачева оказался замом по идеологии свинокомплекса
Полешуки вышли на площадь: как протестовали в Пинске
А что если ввести налог на…
Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
Две противоречивые цитаты Лукашенко о судьбах жен чиновников
Дом Бакиева, который он себе построил в Минске
Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
С каким рисунком пришел ребенок на «Марш нетунеядцев» в Пинске
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
15.03.2017
Салiдарнасць
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем

Зразу две стены в Минске явили образ бывшего премьер-министра Михаила Мясниковича. Одно из изображений появилось на месте закрашенного портрета Марианны Щеткиной.

«Дождь» из изображений Михаила Мясниковича появился во дворе домов на проспекте Независимости, где ранее красовалась бывший министр труда и соцзащиты. Фото украшенной стены разместил в своем Фейсбуке KYKY.ORG

Примечательно, что председатель Совета Республики появился также на стене дома на улице Дружной. Подпись рядом с изображением гласит «Это я ввел дорожный налог». По данным блога Signal project, Мясниковича нарисовали утром 15 марта. Прохожие активно фотографируют карикатуру и делают селфи с ней.

Напомним, одной из первых на стене во дворе домов на проспекте Независимости появилась Марианна Щеткина с подписью «Это я автор налога для безработных». Это произошло в ночь на 5 марта. Правда, уже на следующий день стрит-арт содрали, оставив от Щеткиной лишь туфли.

А в понедельник утром над туфельками появилась надпись «Ну вы же сами все понимаете».

Утром 12 марта в Мозыре около рынка «Истпал» появилось граффити со Щеткиной и Мясниковичем.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»
Топ-4 кадровых решений, которые Лукашенко принял во вторник
«Товарищ Путин, 9,5 миллионов белорусов лично никому ничего не должны»
Дашкевич рассказал, как на Окрестина милиционер поблагодарил его за Куропаты
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY