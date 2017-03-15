Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем

Зразу две стены в Минске явили образ бывшего премьер-министра Михаила Мясниковича. Одно из изображений появилось на месте закрашенного портрета Марианны Щеткиной.

«Дождь» из изображений Михаила Мясниковича появился во дворе домов на проспекте Независимости, где ранее красовалась бывший министр труда и соцзащиты. Фото украшенной стены разместил в своем Фейсбуке KYKY.ORG

Примечательно, что председатель Совета Республики появился также на стене дома на улице Дружной. Подпись рядом с изображением гласит «Это я ввел дорожный налог». По данным блога Signal project, Мясниковича нарисовали утром 15 марта. Прохожие активно фотографируют карикатуру и делают селфи с ней.

Напомним, одной из первых на стене во дворе домов на проспекте Независимости появилась Марианна Щеткина с подписью «Это я автор налога для безработных». Это произошло в ночь на 5 марта. Правда, уже на следующий день стрит-арт содрали, оставив от Щеткиной лишь туфли.

А в понедельник утром над туфельками появилась надпись «Ну вы же сами все понимаете».

Утром 12 марта в Мозыре около рынка «Истпал» появилось граффити со Щеткиной и Мясниковичем.