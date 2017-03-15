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Общество
15.03.2017
«В аэропорту одновременно висят плакаты “Раскрути удачу в Шангри-Ла!” и “Развивай свиноводство!”»

Блогер из Казахстана поделился своими впечатлениями о Минске.

Известный в Казахстане блогер и журналист Ержан Рашев приехал в Минск, чтобы сделать интервью с заместителем директора ПВТ Александром Мартинкевичем. Увиденным он поделился в своем Фейсбук.

Предлагаем некоторые выдержки из его постов.

«Европейский город, хотя в нем все же очень много совка»

 «Минск одновременно похож на Алмагуль, Берлин и восточноевропейский Лас-Вегас. Это, по большому счету, уже европейский город, хотя в нем все же очень много совка. В аэропорту висят совершенно чудные плакаты с рекламой. «Эта ночь будет незабываемой!» (реклама казино), «Раскрути удачу в Шангри-Ла!» (тоже реклама казино) и «Развивай свиноводство!». Даже не знаешь с ходу, что и выбрать».

«В дороге с таксистом разговоры о том, что Россия всех достала»

«Окраины смахивают на алматинские микры – как по внешнему виду, так и по уровню жизни, – и временами даже появляется ощущение, что ты дома. В дороге с таксистом разговоры о том, что Россия всех достала. «Не Белоруссия, а Беларусь!», «Батька начал понимать, как опасен соседушка-царь», «У нас маленькое, но гордое государство» и.т.д. Короче, все как у нас».

«Воздух тяжелый. Но это каким-то образом связано с режимом»

«Зато пастельных цветов центр вполне себе мог бы быть центром одной из европейских столиц. Тут с Алматой вообще не сравнить. Просторно, хорошо, без выпендрежничества, без кричащих безвкусных новостроек. Старые дома отреставрированы, глаз останавливается на каждом. Лавочки, брусчатка, плитка. Все чисто, аккуратно, по-человечески. Ларьков нет. Пластикового новодела нет. Смога нет. Все как я люблю. Воздух, правда, тяжелый, как в Астане. Но это каким-то образом связано с режимом».

«Очкарики-программисты чувствуют себя здесь лучше всех»

«Ботаники-программисты в Беларуси – это средний класс страны. Они зарабатывают по несколько тысяч долларов в месяц, у них квартиры, у них машины, и девочки в ночных клубах липнут только к ним. Короче говоря, очкарики чувствуют себя здесь лучше всех. Это большая редкость на карте постсоветских республик. Анклав. Резервация. Плодоносящий ботанический сад посреди радиоактивной пустыни. Эпоха Возрождения посреди воинствующего Средневековья».

«Здесь перспективнее. Хотя тут вроде как диктатура и совок»

«Я в унынии от того, что я увидел в Беларуси и чего нет в моей стране. Меня расстраивает, что маленькое 9-миллионное государство, в котором нет ни нефти, ни газа, ни золота, ни выхода к морю, известное только производством тракторов и которым руководит бывший председатель колхоза, за какой-то невероятно короткий промежуток времени в 10 лет смогло родить пять многомиллиардных IT-компаний: EPAM, Playtica, Viber, World of Tanks и MSQRD. А в моей стране не появилось ни одной.

Я в унынии от того, что в одном офисе Wargaming работает больше людей, чем в “Казмунайгазе”, и только в Казахстане у них полтора миллиона зарегистрированных пользователей. Что в этом потрясающем офисе, каких у нас не было и нет, работают тысячи увлеченных математиков и инженеров, верующих в науку, а не в религию и не в президента. Что эти люди, как и мы, тоже вышли из СССР, но при этом подбирают за собой мусор и бросают его раздельно в четыре контейнера. Я удручен и этим тоже.

Меня расстраивает количество казахстанских программистов, которые уехали из моей страны и приехали сюда разрабатывать свои стартапы, потому что здесь перспективнее. Хотя тут вроде как диктатура и совок. Вот это меня удручает уже совсем».

«Полюбуешься этой красотой, успокоишься – и в баню»

«Новости Казахстана лучше всего читать, конечно, за границей. На Минском море, например. Откроешь Facebook – патрульная машина в Алматы сбила ребенка, в Семее застрелили 28-летнего парня, кызылординец счастливо живет в браке с двумя женщинами в одной квартире, из-за найденного в мусорке младенца предложили создать Министерство по делам женщин и семьи. В стране полный шиздец. Наш народ забрасывают негативом – топорно и безжалостно.

А потом выходишь на улицу – а там ничего, только плывет одинокий белый лебедь по тихой глади воды. Из-под низких северных облаков выглядывает весеннее солнышко. Океан кислорода. Маринованная баранина на огне и деревенский соленый творог с чесноком и укропом. Мир вокруг, несмотря на всякие кризисы, улыбается, спокойно работает, любит. Полюбуешься этой красотой, успокоишься – и в баню. Не хочу знать ни про убийства, ни про аварии, ни про новые министерства. Хочу, чтобы все это уже закончилось и перезагрузилось, и наша жизнь пошла уже в обычном, без сумасшествий и извращений, формате».

 
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