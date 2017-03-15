Горячая весна-2017: что будет сегодня вечером?

На вечер среды запланированы акции протеста в трех областных городах.

В Минске сбор участников объявлен в 17.30 у Академии наук. «Марш нетунеядцев» санкционирован властями.

В Гродно акция протеста планируется на 18.00 в парке Жилибера. Накануне там установили видеокамеры. «Марш» не санкционирован.

В Могилеве сбор участников объявлен на 18.00 по адресу ул. Ленинская, 29. Власти также не дали разрешение на проведение акции.

Накануне новых маршей «нетунеядцев» через суды прошли десятки активистов

«Салідарнасць» будет вести трансляции из трех областных центров.

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