«Что нам всем работу найдут, никто не верит». Безработные – о требовании Лукашенко

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Горячая весна-2017: что будет сегодня вечером?
Первый случай укуса клещом в Минске в нынешнем году: пострадал школьник
Павел Якубовіч выбачыўся перад апазіцыйным актывістам
Какие банки попали в поле зрения антимонопольного министерства
Гомельчанину, зарубившему топором бывшую девушку, дали 20 лет колонии
В Гродно власти готовятся к маршу «нетунеядцев»: установили видеокамеры
Купчину выдвинули на пост генсека ОБСЕ
Силовики задержали еще одного бизнесмена, который занимался поставками в ЖКХ
Путин о болезни Медведева: «Не уберегли»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
«Минск не представляет, что творится в регионах»
Цитата дня. «Советская Белоруссия» – о свободе слова в нашей стране
Топ-4 кадровых решений, которые Лукашенко принял во вторник
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Не надо спешить хоронить режим Лукашенко»
Как работают любовницы чиновников
Рогачев: Люди называют декрет «унижением народа», чиновников — тунеядцами
«А если долго кричать «Лукашенко уходи!», он уйдет?»
«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»
Декретный отпуск №3
Как районные газеты (не) пишут про «Марши нетунеядцев»
Провокатор-«тунеядец» из Рогачева оказался замом по идеологии свинокомплекса
Полешуки вышли на площадь: как протестовали в Пинске
А что если ввести налог на…
Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
Две противоречивые цитаты Лукашенко о судьбах жен чиновников
Дом Бакиева, который он себе построил в Минске
Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
С каким рисунком пришел ребенок на «Марш нетунеядцев» в Пинске
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
15.03.2017
«Что нам всем работу найдут, никто не верит». Безработные – о требовании Лукашенко

Репортаж из Барановичского центра занятости опубликовала intex-press.by.

Ранее Александр Лукашенко потребовал найти работу всем, кто в ней нуждается.

Фото intex-press.by

«Живу на зарплату жены, а я ведь мужчина»

В мрачном коридоре Барановичского центра занятости утром 14 марта между собой негромко беседовали двое мужчин.

Один из них скептически допытывается  у собеседника, где за такое короткое время можно найти столько рабочих мест.

–  Может, новые рабочие места создадут, – пытается присоединиться к диалогу журналистка.

Однако собеседники резко обрывают мои оптимистические прогнозы.

–  О чем вы, девушка, где их создавать? – парирует мужчина. – Предприятия стоят, людей партиями сокращают. Меня вообще за месяц до пенсии сократили, а я у них почти всю жизнь отработал. С ноября устроиться нигде не могу. Живу вот сейчас на зарплату жены, но я же мужчина, я тоже хочу работать, – от негодования мужчина даже запнулся.

«Даже конфет внукам купить не могу»

Женщина, которая решила поддержать разговор, говорит с такой же горечью в голосе.

 – Меня вот тоже за год до пенсии уволили, я на комплексе «Восточный» работала. Сказали, мол, с обязанностями не справляюсь. Глупости, всегда я свою работу хорошо делала. А что мне сейчас делать? Два месяца никуда устроиться не могу. У меня пять детей, у них у всех уже семьи, все работают и в помощи моей не нуждаются. Но что ж я за бабушка такая, что своим внукам даже конфет не могу купить, не говоря уже о подарках на день рождения, – искренне переживает Лариса. –  Мне, наоборот, еще у них помощи просить приходится, когда денег на лекарства  или на продукты не хватает. Обещают всех трудоустроить, а как? Меня никто не берет, даже уборщицей в магазин или на завод, хотя я почти весь город за эти два месяца обошла.

«Хорошо, что хоть у мамы денег не нужно просить»

Двое молодых мужчин тоже несколько месяцев не могут найти работу. Оба недавно освободились из мест лишения свободы и пока парням приходится перебиваться неофициальными заработками.

–  С таким, как у меня, прошлым всегда найти работу сложно было, а сейчас тем более, – рассуждает Виктор. – Мои случайные заработки много дохода не приносят, на жизнь еле хватает. Живем с мамой вдвоем, хорошо, что хоть у нее денег не приходится просить,  вообще стыдно было бы. А вот сыну помогать не всегда получается, а ведь ему уже 17 лет, скоро поступление, денег много надо будет.

«Я же не бандит, дайте мне работу ─ все заплачу»

Юрий, который тоже не может устроиться на работу из-за своего прошлого, с негодованием сетует, что словно в замкнутый круг попал. На работу не берут из-за судимости, а судимость из-за того, что работу потерял и не смог платить алименты.

– Что я бандит разве какой? Дайте мне работу, я все буду платить. Вообще, как хотят издеваются над нами. Президент набрал кредитов, а теперь денег нет, вот и дерут с людей три шкуры. Вообще иногда жить не хочется. А кто-то и дальше своими обещаниями народ кормит, на зарплаты 500-долларовые не скупится. Вот куда они столько людей устроить могут? Сколько уже сюда хожу, одни и те же лица, ничего не меняется, как ходили, так и ходят.

Семья вышла на площадь с детской коляской: «За што нашы дзяды ваявали?»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:2)
Главное
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»
Топ-4 кадровых решений, которые Лукашенко принял во вторник
«Товарищ Путин, 9,5 миллионов белорусов лично никому ничего не должны»
Дашкевич рассказал, как на Окрестина милиционер поблагодарил его за Куропаты
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY