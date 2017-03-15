«Что нам всем работу найдут, никто не верит». Безработные – о требовании Лукашенко

Репортаж из Барановичского центра занятости опубликовала intex-press.by.

Ранее Александр Лукашенко потребовал найти работу всем, кто в ней нуждается.

Фото intex-press.by

«Живу на зарплату жены, а я ведь мужчина»

В мрачном коридоре Барановичского центра занятости утром 14 марта между собой негромко беседовали двое мужчин.

Один из них скептически допытывается у собеседника, где за такое короткое время можно найти столько рабочих мест.

– Может, новые рабочие места создадут, – пытается присоединиться к диалогу журналистка.

Однако собеседники резко обрывают мои оптимистические прогнозы.

– О чем вы, девушка, где их создавать? – парирует мужчина. – Предприятия стоят, людей партиями сокращают. Меня вообще за месяц до пенсии сократили, а я у них почти всю жизнь отработал. С ноября устроиться нигде не могу. Живу вот сейчас на зарплату жены, но я же мужчина, я тоже хочу работать, – от негодования мужчина даже запнулся.

«Даже конфет внукам купить не могу»

Женщина, которая решила поддержать разговор, говорит с такой же горечью в голосе.

– Меня вот тоже за год до пенсии уволили, я на комплексе «Восточный» работала. Сказали, мол, с обязанностями не справляюсь. Глупости, всегда я свою работу хорошо делала. А что мне сейчас делать? Два месяца никуда устроиться не могу. У меня пять детей, у них у всех уже семьи, все работают и в помощи моей не нуждаются. Но что ж я за бабушка такая, что своим внукам даже конфет не могу купить, не говоря уже о подарках на день рождения, – искренне переживает Лариса. – Мне, наоборот, еще у них помощи просить приходится, когда денег на лекарства или на продукты не хватает. Обещают всех трудоустроить, а как? Меня никто не берет, даже уборщицей в магазин или на завод, хотя я почти весь город за эти два месяца обошла.

«Хорошо, что хоть у мамы денег не нужно просить»

Двое молодых мужчин тоже несколько месяцев не могут найти работу. Оба недавно освободились из мест лишения свободы и пока парням приходится перебиваться неофициальными заработками.

– С таким, как у меня, прошлым всегда найти работу сложно было, а сейчас тем более, – рассуждает Виктор. – Мои случайные заработки много дохода не приносят, на жизнь еле хватает. Живем с мамой вдвоем, хорошо, что хоть у нее денег не приходится просить, вообще стыдно было бы. А вот сыну помогать не всегда получается, а ведь ему уже 17 лет, скоро поступление, денег много надо будет.

«Я же не бандит, дайте мне работу ─ все заплачу»

Юрий, который тоже не может устроиться на работу из-за своего прошлого, с негодованием сетует, что словно в замкнутый круг попал. На работу не берут из-за судимости, а судимость из-за того, что работу потерял и не смог платить алименты.

– Что я бандит разве какой? Дайте мне работу, я все буду платить. Вообще, как хотят издеваются над нами. Президент набрал кредитов, а теперь денег нет, вот и дерут с людей три шкуры. Вообще иногда жить не хочется. А кто-то и дальше своими обещаниями народ кормит, на зарплаты 500-долларовые не скупится. Вот куда они столько людей устроить могут? Сколько уже сюда хожу, одни и те же лица, ничего не меняется, как ходили, так и ходят.

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