Какие банки попали в поле зрения антимонопольного министерства

Где доминируют государственные белорусские банки и правят бал зарубежные филиалы?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси проанализировало доли участия банков в различных видах услуг, и выявило новых доминантов на рынке.

Два крупнейших государственных банка: ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк», которые были внесены в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках в 2011 году в целом по банковским услугам, теперь определены доминантами по видам деятельности.

В частности, «Беларусбанка», как считает МАРТ, занимает доминирующее положение по следующим услугам: инкассация наличных денежных средств, эквайринг по операциям с использованием банковских платежных карточек, выпуск в обращение (эмиссию) банковских платежных карточек, поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в денежной форме, осуществляемое банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями.

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