«Обещания нового министра — часть молитвы по ублажению населения»

Обеспечит ли работой белорусов новый министр труда и стоит ли ждать существенного повышения пенсий к концу года?

Кресло министра труда и социальной защиты, пустовавшее с 27 января текущего года, наконец, обрело хозяйку. Вчера Александр Лукашенко назначил главой минтруда Ирину Костевич, и сразу же определил приоритеты ее деятельности.

— Стоит задача в 2017 году создать 70 тысяч новых рабочих мест. И эти рабочие места должны быть современными, качественными, эффективными и иметь соответствующий уровень заработной платы. К концу года средняя зарплата по стране должна составить не менее Br1 тыс. Что касается пенсионного обеспечения, уровень пенсий должен составлять не менее 40% от среднемесячной заработной платы, — заявила Ирина Костевич, подчеркнув, что «все эти задачи сложные, но выполнимые».

Удастся ли новому министру реализовать эти планы?

Ковалкин: Абсолютно не тому министру дано поручение

— Давать такие указания в условиях рыночной экономики, по меньшей мере, странно. Хотя бы потому, что рабочие места создает бизнес, а не государство, —отмечает руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

По его словам, Министерство труда и соцзащиты даже косвенно не влияет на создание рабочих мест, кроме как в собственных территориальных органах и в центральном аппарате.

— Но вряд ли глава государства, давая такое поручение Ирине Костевич, подразумевал увеличить количество чиновников на 70 тысяч. Это не вяжется с его желанием оптимизировать госаппарат. Так что абсолютно не тому министру дано поручение, — считает эксперт.

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