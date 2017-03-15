Жена хоккеиста Виталия Коваля Юлия: Я готова бороться за свою семью

Два знаменитых белорусских хоккейных вратаря много лет дружили семьями. Шоком стала новость, что в марте Андрей Мезин разводится с женой Анжеликой, которая недавно вернулась из путешествия по Америке… с Виталием Ковалем.

«Комсомолка» поговорила с супругой Виталия Коваля Юлией о сложившейся ситуации.

- Развод Андрея и Анжелики Мезиных – это их личное дело, но сам факт говорит о том, что в их семье уже давно было не все гладко. Мы же с Виталиком встретились в 18 и прожили вместе 19 лет, - рассказала «Комсомолке» Юлия Коваль. - У нас трое детей, Виталик был, есть и всегда будет любящим, заботливым папой и мужем. Редко когда в жизни встречаются такие мужчины. Как женщина, я бы, наверное, тоже позавидовала такому мужу. Но я не имею права никого осуждать.

В январе 2016 года муж попал в Швецию, где пробыл два месяца. Уже чувствовалось, что его карьера подходит к концу, мы готовились к этому непростому моменту. Для профессионального спортсмена это серьезная дестабилизация. Возможно, именно этот момент и сыграл свою роль. Да, нам сейчас сложно, но наша семья пытается стабилизировать ситуацию. Хочу уточнить, что ни о каких разводах ни с его стороны, ни с моей речи не ведется. Как супруга Виталия Коваля, прошу всех отнестись с пониманием к ситуации и дать возможность разобраться в ней нам самим. Считаю, что у нас довольно крепкие отношения с мужем, чтобы разрешить этот момент. На пути любого мужчины встречаются такие женщины… Тем более, в том состоянии, в котором пребывал мой супруг - окончание карьеры, нехватка адреналина. Тем не менее, наша семья все-таки существует, и я считаю, что я должна ее защитить. Не хочу никого обвинять, в жизни происходят разные ситуации. Мы справимся.

Два знаменитых белорусских хоккейных вратаря Андрей Мезин и Виталий Коваль много лет дружили семьями. Фото: соцсети

«Остаться одной? Нет, у меня есть дети и любимый муж»

- Юлия, формально поводом для обсуждения стали романтические фото Анжелики и Виталия из совместного путешествия по Америке. И вы хотите его защитить?

- Да, он был в Америке, но это лишь короткий отрезок времени в нашей жизни и в нашей семье. Я прекрасно знаю всю ситуацию с самого начала, и я готова бороться за свою семью.

- Некоторые считают, что спусковым крючком стало ваше путешествие с Мезиными по Америке летом 2015 года.

- Пусть считают, я не хочу уточнять. Многие после этого интервью могут сказать: «Дура, муж гуляет на всеобщее обозрение, а она тут питает иллюзии!» Мне все равно, правда. Я до сих пор люблю этого человека, иначе бы я этого не делала. Осудить может любой и каждый, но покажите мне хоть одну семью, где у мужчины и женщины, проживших много лет в браке, не возникло проблем. Я не говорю, что именно таких – разных. Для меня возникшая ситуация – лишь кусок жизни, опыт. Верю, что это просто увлечение, а наша семья будет существовать до конца. Это лишь этап, который мы преодолеем, так сложились обстоятельства. Каждый человек имеет право на ошибку.

Легче всего было бы собрать его вещи, подать на развод. Но мы обожаем, любим и ждем нашего папу. Остаться одной? Нет, у меня есть все: есть дети и любимый муж.

- По статистике почти половина браков распадается. Многие не понимают почему, ведь изначально во главе угла - любовь…

- Но вы же понимаете, что любовь не длится долго. Но неправда, что по истечении наших 19 лет ее не существует. Она, безусловно, есть. Да, это уже не та страсть и эйфория, но я уверена, что любовь – это работа двоих, и помех для нее не существует.

- Вы корите себя за что-то?

- Совершенно нет, нет ни злости, ни ненависти, просто так случилось. У меня есть за что бороться, я своего не отдам. Это моя жизнь, моя семья, которой у меня больше не будет ни с кем и ни при каких обстоятельствах. Это мой любимый человек, который у меня в сердце, которого я не хочу выпускать. Я уверена, что и Виталик не может нас выпустить, он просто сейчас в определенных обстоятельствах.

- Вы Виталию сказали все эти слова?

- Да, он все это прекрасно знает.

Иногда так бывает: летом 2015-го две супружеские четы - Мезины и Ковали - вместе путешествовали по Америке… Фото: соцсети

«Каждое утро в 7 утра он дома, чтобы отвезти детей в школу»

- Юлия, ваша мудрость и сила были с вами с самого начала этой ситуации? Многие женщины бы бились в истерике.

- Честно признаюсь, было все, но надо отключать эмоции и включать разум. Это не детский сад и не игра в страсти. Здесь семьи и судьбы. И если бы я не видела какого-то потенциала и каких-то подвижек от своего мужа, наверное, во мне бы это все угасло и утихло. А я просто верю. Никто не знает, как завтра все повернется: будет ли Виталик с нами или будет один? Но я знаю точно, что безвыходных ситуаций не бывает.

Сегодня я надеюсь, что когда все стабилизируется, и вся шелуха отпадет, это будет лишь маленький кусочек жизни – участочек, над которым, скорее всего, мы будем сидеть с Виталиком и смеяться. И ради этого я буду до конца стоять и защищать свою семью.

- Вы для себя сейчас решили где он? Почему его нет?

- А он вообще-то с нами. Всегда. Каждый день. Его не может не быть.

- Вы это чувствуете?

- Да почему чувствуем? Он каждый день дома: готовит ужины, дарит цветы, мы гуляем. Вы неправильно понимаете ситуацию. Каждое утро в 7 утра он дома, чтобы забрать детей и отвезти в школу. Он их привозит из школы каждый день. Он проводит все вечера и все выходные с нами – что бы ни было. Он дарит подарки и радует меня цветами. У меня есть повод бороться за семью. А остальное меня не интересует.

…а недавно по Штатам ездили Анжелика Мезина и Виталий Коваль – уже вдвоем. Фото: соцсети

Наша семья всегда была и остается нашей крепостью, несмотря ни на что. Несмотря на все эти мелкие-мелкие проблемки: увлечения, влечения, психологическую нестабильность. Большинство людей переживали эти эмоции и готовы были на необдуманные поступки. Но кто дойдет до финиша: крепкая семья или жертвы минутного увлечения?

- Вряд ли это ситуация одного дня, часто это эмоции, с которыми не смогли справиться.

- Может, не захотели? Конфетно-букетный период всегда приятен, но он заканчивается, и это надо понимать…

Я прочла много литературы, разбиралась в себе, пыталась понять ту сторону, эту - вообще всех. Не заглушала эмоции, они все присутствовали, но в первую очередь я работала над собой. Это мое первое интервью за все 19 лет нашей семейной жизни. И сегодня я не боюсь признаться, что самое важное для меня – это семья, крепкие, неразрываемые отношения, которые никто не вычеркнет из нашей жизни. Надеюсь, мои чувства не угаснут…

- Виталия еще называют аптекарем: каждое слово выверено, минимум эмоций – будто отмеряет.

- Да, сам по себе мой муж очень закрытый человек, он не будет впустую распыляться, даже в общении с друзьями редко дает волю эмоциям. Может посмеяться, пошутить, но никто не знает, что у него внутри. Никто - ни мама, ни дети, ни я. И я не могу сейчас говорить за него и его поступки: он личность, и это его жизнь. Наши дети – моя кровь, а он - моя частичка в сердце. Все 19 лет нашей совместной жизни мой муж носил обручальное кольцо, не снимая. Что бы ни было - игра, клюшки, больно… Виталик не снял кольцо ни разу. Только тогда, когда почувствовал, что он не до конца может быть со мной, – сказал правду. Сказал: «Я снимаю, Юля, это кольцо. Пусть оно полежит…»

Юлия считает, что должна защитить свою семью. Фото: личный архив

А В ЭТО ВРЕМЯ

Андрей Мезин о разводе с женой: Я, как глава семьи, недосмотрел

- Единственное, что я могу сказать, что у нас в марте должен состояться развод. Это совместное решение… Лучше спросите у нее, я в этой истории чуть-чуть в стороне, - прокомментировал «Комсомолке» ситуацию Андрей Мезин.

- Как в стороне - вы же глава семьи?

- Ну вот я, как глава семьи, недосмотрел... Но я не хочу это поднимать и выносить на публику.

Напомним, в интервью «Комсомолке» осенью 2012 года Анжелика Мезина рассказывала, что счастлива в браке, пара растила дочку, вскоре у Мезиных родился сын.

- До встречи с Андреем я училась в Англии, потом жила в Киеве, работала, - рассказывала тогда Анжелика. - У меня обеспеченные родители, семейный бизнес, большие перспективы. Но я сама выбрала нынешнюю жизнь. Я хочу быть рядом с дочкой, с мужем. Мне нравится встречать его дома в обеденное время, нравится ждать вечерами после игры, а утром провожать на работу… Я ничего не боялась, я знала, что у Андрея двое детей, что он долго был в браке, я сама была замужем. Ну и что? Мы ничего не планировали, просто очень хотели быть вместе. Я считаю, что жизнь все расставляет по местам...