Кем рассерженные белорусы мечтают заменить Лукашенко

Низкая политическая культура и банальная каша в голове многих сограждан вселяет тревогу.

По дороге в Молодечно, где должна была состояться акция протеста, я стал невольным слушателем разговора двух мужчин предпенсионного возраста. Один из них держал в руках газету «Советская Белоруссия», разговор шел о ситуации в стране.

— Довел страну до ручки. Работы нет, людей увольняют. А он еще и налог ввел для тех, кто из-за него безработным стал! — возмущенно говорил один из собеседников. Далее последовала весьма емкая, но нецензурная характеристика.

— Почти все заводы стоят, единицы работают. Ну, как работают? По три-четыре дня в неделю. Доруководился! — поддержал разговор мужчина с газетой.

Его собеседник добавил:

— Даже в Литве возобновили производство, подшипники делают. Качество — немецкое. А наш…

Дальше разговор зашел о выборах:

— Он же сам себя выбирает. Голосуй, не голосуй… Окружил себя приближенными. Посадит какого прокурора, а потом выпустит, да еще работу даст. А такие амнистированные потом всю жизнь ему верой и правдой будут служить.

— Да, а колхозник за мешок картошки «пятерку» от звонка до звонка отсидит. А крадет потому, что детей не чем кормить!

Разговор плавно перетек в экономическое русло:

— А цены какие в магазинах? Ужас! Гомельские знакомые рассказывали, что украинцы сало привозят. На белорусские — 5-6 рублей за килограмм. А наше стоит 10-12 рублей. Как так? Мы то с кем воюем?

— Да, раньше булочка стоила 5 копеек, — мужчина отложил газету и достал из пакета беляш. Да что булочка — на рубль можно было шесть буханок хлеба купить. А теперь на те же деньги попробуй одну буханку купи! И чего он добился за двадцать лет?!

Разговор неуклонно двигался к теме «Такую страну развалили».

— Жили же раньше! Дружно, сытно. Кто когда при союзе кости куриные на суп покупал, как сегодня наши пенсионеры?

— Да, раньше и государство воровало, и народ. И всем хватало. А сейчас... Белорус едет в Москву работать, украинец — к белорусу от войны прятаться…

Мужчины ненадолго замолчали. Заговорив, вернулись к последним событиям:

— Сегодня вроде в Молодечно собираться на площади будут, в интернете читал.

— Да, должны собраться. Если в Гомеле вышло больше, чем в Минске, то и у нас выйдут.

— Чувствую, что-то назревает. Накипело у людей.

— Да, кстати. В этом году как раз сто лет, как царя сбросили. Может и нашего — того?

Разговор внезапно перешел на доверительный шепот, в ходе которого выяснилось, что альтернативой Лукашенко мужчины видят… Жириновского!

— Да, единственный толковый политик, мужик! Выбрали бы его — все заводы сейчас работали бы.

***

Разговор в электричке заставил задуматься. С одной стороны, уличные протесты явили нам неожиданное открытие: рассерженные белорусы потребовали не только отмены злополучного декрета, но и отставки главного его инициатора.

Лозунг «Нет Декрету №3, Лукашенко — уходи!» зазвучал и в 2-миллионном Минске, и в 35-тысячном Рогачеве.

Вышедшие на улицы белорусы, многие из которых еще полтора года назад в очередной раз проголосовали за Лукашенко, сегодня говорят о том, что одной отмены декрета мало — нужно менять власть.

С другой стороны, что немаловажно, фактически остается за кадром вопрос о том, кого на этом посту желают видеть вчерашние его избиратели. Диалог в электричке, безусловно, не является исчерпывающим ответом на эти вопросы. При этом он представляет собой достаточно тревожную картину того, что творится в головах многих белорусов. Низкая политическая культура, а то и ее полное отсутствие, помноженная на желание сменить власть, открывает окно возможностей для новых популистов.

«Мы знаем, по телевизору «тунеядцев» не показывают, только по компьютеру»