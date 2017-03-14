Известный в Казахстане блогер и журналист Ержан Рашев приехал в Минск. Здесь он работал над прямым включением с интервью с заместителем директора ПВТ Александром Мартинкевичем.

В своем Facebook Ержан описывает впечатления от поездки по Минску и визитов в наши айтишные закрома.

«Минск одновременно похож на Алмагуль, Берлин и восточноевропейский Лас-Вегас. Это, по большому счету, уже европейский город, хотя в нем все же очень много совка. В аэропорту висят совершенно чудные плакаты с рекламой. «Эта ночь будет незабываемой!» (реклама казино), «Раскрути удачу в Шангри-Ла!» (тоже реклама казино) и «Развивай свиноводство!». Даже не знаешь с ходу, что и выбрать.

Окраины смахивают на алматинские микры – как по внешнему виду, так и по уровню жизни, – и временами даже появляется ощущение, что ты дома. В дороге с таксистом разговоры о том, что Россия всех достала. «Не Белоруссия, а Беларусь!», «Батька начал понимать, как опасен соседушка-царь», «У нас маленькое, но гордое государство» и.т.д. Короче, все как у нас.

Зато пастельных цветов центр вполне себе мог бы быть центром одной из европейских столиц. Тут с Алматой вообще не сравнить. Просторно, хорошо, без выпендрежничества, без кричащих безвкусных новостроек. Старые дома отреставрированы, глаз останавливается на каждом. Лавочки, брусчатка, плитка. Все чисто, аккуратно, по-человечески. Ларьков нет. Пластикового новодела нет. Смога нет. Все как я люблю. Воздух, правда, тяжелый, как в Астане. Но это каким-то образом связано с режимом.

И как-то… Есть ощущение города что ли – общего, наделенного единым смыслом и едиными связями пространства. Алматы, каким он мог бы быть, если бы… Прывітанне, панства».

«Походили вчера по корпусам минского Парка технологий. Черт возьми, такой концентрации ботаников я давно уже не видел. Собственно, я и самих ботаников не помню когда в последний раз видел. Отважных джигитов на больших внедорожниках много видел. Боксеров-батыров-патриотов много видел. А вот ботаников – классических, в очках, в странной и простой одежде, равнодушных к понтам и показухе, посвящающих себя учебе и знаниям, – не помню, когда видел.

Создается ощущение, что в Казахстане их всех выжгли. А тех, кого не выжгли, вынудили уехать в гарварды с оксфордами. Научили Родину любить, так сказать.

Ботаники-программисты в Беларуси – это средний класс страны. Они зарабатывают по несколько тысяч долларов в месяц, у них квартиры, у них машины, и девочки в ночных клубах липнут только к ним. Короче говоря, очкарики чувствуют себя здесь лучше всех. Это большая редкость на карте постсоветских республик. Анклав. Резервация. Плодоносящий ботанический сад посреди радиоактивной пустыни. Эпоха Возрождения посреди воинствующего Средневековья.

Теперь вот думаю после особо жестких новостей и заявлений наших депутатов в Минск приезжать. На пару дней. Вместо психолога. Посидишь на подушке в ПВТ, поглядишь на работающих очкариков, на формулы, на алгоритмы, на коды, на горящую в глазах любовь к знаниям – и на душе отлегает. Не все еще потеряно. Просвет все же есть. Будущее может быть светлым. Я его видел. И обратно – в Казахстан. Строить свой ботанический сад.

Продолжение читайте здесь