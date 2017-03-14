Что жители Орши говорят и думают о массовых протестах.

Протест «нетунеядцев», проходивший в Орше, отличался от протестов в других городах жесткими задержаниями активистов и независимых журналистов, которых заставили провести ночь в следственном изоляторе. Неприятно удивил и автомобиль с российской символикой, на котором приехали местные силовики.

Чем живет город, в котором произошел первый за долгие годы массовый протест против властей?

Большинство оршанцев, с которыми удалось пообщаться, не поддерживают скандальную инициативу о налоге на «тунеядцев». Люди всех возрастов активно пользуются интернетом, с интересом смотрят онлайн-трансляции митингов в других городах, живо сочувствуя протестующим.

«Мы знаем, по телевизору «тунеядцев» не показывают, только по компьютеру», – говорят местные пенсионеры.

«А в Бобруйске молодцы, сильно говорили, не то, что у нас», – отвечают другие и делятся впечатлениями об акциях в других районных городах, в которых марши «нетунеядцев» проходили ранее.

Собралось много местных работяг – некоторые из них одеты в камуфляж. Эта группа настроена довольно агрессивно – как к властям, так и к выступающим лидерам оппозиции.

«Где мегафон? Почему его нет? Тебя не слышно! Я готов вести людей! Кто пойдет за мной?» – один из них грубо прерывает выступающего представителя независимого профсоюза.

Растерянные люди молчат и переминаются на месте. На площади из динамиков громко ревет музыка, которую кто-то предусмотрительно попросил сделать погромче.

Через несколько минут участники акции отправились по главной улице города. В колонне виднеются несколько бело-красно-белых флагов, поднятых активистами. Автомобили сигналят, а пассажиры машут протестующим, высовываясь в окно. Заметно, что для местных жителей это значимое событие, которое не увидишь каждый день. Протестующие скандируют: «Жыве Беларусь!»

«Не нравится мне этот лозунг. Что он означает? – разговаривают двое молодых людей в колонне. – Да здравствует Беларусь? А, тогда нормально».

Часть людей впереди активна, подхватывает лозунги выступающих политиков: «Верым, можам, пераможам», «Нет декрету №3 – Лукашенко, уходи». Это настораживает некоторых оршанцев, которые не привыкли бывать на акциях протеста.

«Наверное, это как на Майдане – группа людей за деньги ездит по разным городам и участвуют в митингах. Наши бы люди собрались, постояли, но так бы кричать не стали – значит, их где-то обучили и привезли», – делится наблюдениями один из жителей Орши.

«Ой, только бы не было у нас Майдана, как на Украине», – поддерживает его женщина.

Люди средних лет, пришедшие на площадь, хотят, чтобы власть решила их проблемы.

«Он отработал 13 лет на предприятии, а теперь ему не продлили контракт. Вот и тунеядец! И как теперь нам жить?» – толкает под локоть растерянного мужчину бойкая супруга.

Видно, что протест вызывает у людей противоречивые чувства – с одной стороны, многие помнят страшные кадры, транслируемые российскими телеканалами о «ужасах и бардаке» в Киеве. С другой – на оршанских предприятиях продолжаются сокращения, а шабашники, выезжающие на заработки в Россию, все чаще вынуждены возвращаться домой ни с чем.

Напоследок спрашиваю оршанского предпринимателя, что он думает об угрозе российских провокаций, которыми пугает государственное телевидение.

– Зная наших людей, я тоже этого боюсь, – неожиданно серьезно ответил он.

Что делать, если «Салідарнасць» заблокируют на время акций протеста