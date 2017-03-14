Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Что делать, если «Салідарнасць» заблокируют на время акций протеста
Гомельчанину, зарубившему топором бывшую девушку, дали 20 лет колонии
В Гродно власти готовятся к маршу «нетунеядцев»: установили видеокамеры
Купчину выдвинули на пост генсека ОБСЕ
В Минске мошенник обманул бабушку писателя Саши Филипенко
Силовики задержали еще одного бизнесмена, который занимался поставками в ЖКХ
Задержаны работники Скидельского сахарного комбината, подозреваемые по уголовному делу о взрыве
Мікола Статкевіч: «Я бяру на сябе кіраваньне акцыяй 25 сакавіка»
Накануне новых маршей «нетунеядцев» через суды прошли десятки активистов
Путин о болезни Медведева: «Не уберегли»
Лукашенко нашел нового министра труда и соцзащиты
Троих пропавших витебских подростков нашли в Хабаровске
«Минск не представляет, что творится в регионах»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как выглядит самый дорогой таксист Минска
Поклонская призналась, что ей нельзя в Беларусь, и исполнила «Мурку»
Как работают любовницы чиновников
«Не надо спешить хоронить режим Лукашенко»
«Это покруче, чем смехопанорама Петросяна»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Рогачев: Люди называют декрет «унижением народа», чиновников — тунеядцами
«А если долго кричать «Лукашенко уходи!», он уйдет?»
«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»
Бобруйск: «Выросло поколение, которое кроме Лукашенко не знает другого президента. Пора это менять»
Декретный отпуск №3
Как районные газеты (не) пишут про «Марши нетунеядцев»
Провокатор-«тунеядец» из Рогачева оказался замом по идеологии свинокомплекса
Полешуки вышли на площадь: как протестовали в Пинске
А что если ввести налог на…
Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
Две противоречивые цитаты Лукашенко о судьбах жен чиновников
Дом Бакиева, который он себе построил в Минске
Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
С каким рисунком пришел ребенок на «Марш нетунеядцев» в Пинске
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Фотофакт. Исчезновение Щеткиной пояснили на том же заборе
Коваль увел жену у Мезина
Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Скандалы
14.03.2017
Елена Бычкова, фото Иван Яриванович, TUT.BY
Гомельчанину, зарубившему топором бывшую девушку, дали 20 лет колонии

Во вторник в Гомельском областном суде вынесен приговор Александру Шештакаускасу, зарубившему топором бывшую возлюбленную, 19-летнюю учащуюся Гомельского медицинского колледжа Анастасию Бодунову.

Молодому человеку дали 20 лет колонии усиленного режима.

Трагедия произошла 30 августа 2016 года в одной из квартир пятиэтажки на улице Малайчука в Гомеле. Между молодыми людьми вспыхнула ссора, парень схватил топор и нанес девушке не менее 30 ударов.

Еще на первом судебном заседании обвиняемый признал свою вину. В ходе дальнейших судебных разбирательств были допрошены свидетели — прибывшие первыми на место происшествия участковый и сотрудники охраны, врачи, молодой человек погибшей, ее подруга и приятель обвиняемого. Троим последним, а также матери убитой девушки сразу после произошедшего с помощью СМС-сообщений и звонков Шештакаускас сообщил, что Насти больше нет.

Мать и дядя Александра Шештакаускаса, находящиеся в момент совершения убийства в этой же квартире, отказались от дачи показаний.

На предпоследнем судебном заседании состоялся осмотр вещдоков, изъятых на месте преступления. Среди них — личные вещи убийцы и его жертвы, орудие убийства — топор, а также несколько записок, которые Александр адресовал Насте. В них — признания в любви, безысходность и мольбы вернуть отношения.

Гособвинитель квалифицировал действие Шештакаускаса как убийство, совершенное с особой жестокостью и запросил для него 18 лет колонии усиленного режима.

Родители убитой попросили наказать обвиняемого строже и дать ему 25 лет тюрьмы.

В последнем слове парень просил у них прощение за содеянное и сказал, что убитая Настя приходит к нему во снах.

На приговор пришла мама обвиняемого.

Суд признал Александра Шештакаускаса виновным в совершении умышленного убийства с особой жестокостью. Молодому человеку дали 20 лет колонии усиленного режима. Кроме этого, суд вынес решение о выплате пострадавшей стороне морального ущерба в сумме 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

«Он позвонил и сказал, что убил Настю. Я ему сказал: «Да ты гонишь!»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»
Топ-4 кадровых решений, которые Лукашенко принял во вторник
«Товарищ Путин, 9,5 миллионов белорусов лично никому ничего не должны»
Дашкевич рассказал, как на Окрестина милиционер поблагодарил его за Куропаты
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY