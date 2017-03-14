Купчину выдвинули на пост генсека ОБСЕ

Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина выдвинута кандидатом на пост генерального секретаря ОБСЕ.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика.

Полномочия действующего генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Дзанньера заканчиваются 30 июня.

По словам Дмитрия Мирончика, решение выдвинуть Купчину продиктовано искренним стремлением Беларуси внести вклад в укрепление ОБСЕ в интересах всех государств-участников.