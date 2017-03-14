«В Симферополе за украинский язык уже не бьют»

История человека, который три года живёт в Крыму с украинским паспортом.

В конце февраля 2014 года на территории полуострова Крым появились «зелёные человечки». Все воинские части вооружённых сил Украины и здания высших органов власти были блокированы вооружёнными солдатами, которые отказывались от контактов с местным населением и получили общее название «вежливые люди».

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на который были вынесены вопросы о будущем статусе полуострова. Среди предлагаемых населению вариантов были «Вход в состав РФ» и «Возвращение Конституции 1992 года и Крым как часть Украины». По данным администрации полуострова, 96,77% его жителей проголосовало за вхождение в состав России, явка составила 83,1%. Власти Украины не признали результатов, согласно украинским законам, такие вопросы не могут решаться путём референдума. 27 марта генеральная ассамблея ООН признала, что референдум 16 марта не может иметь законной силы, а Крым юридически остаётся частью Украины.

Уже весной 2014 года новые власти предложили всем жителям полуострова обменять свои украинские паспорта на российские. В качестве альтернативы можно было написать заявление об отказе от российского гражданства и жить со старым паспортом.

Михаил. Он уже три года живёт в Симферополе с украинским паспортом.

«Лечусь нелегально, зарабатываю фрилансом»

― Ты где работаешь сейчас?

― Нигде. Фрилансом зарабатываю.

― Почему?

― У меня нет никаких российских документов. Ни паспорта, ни разрешения на жительство, ни медицинской страховки.

― И лечиться не можешь?

― Нет, меня не примут в госпиталь.

Весной 2014 года заявления на получение российского паспорта жители Крыма писали прямо на рабочих местах. Житель Симферополя Михаил работал менеджером в небольшой местной компании. Компания переехала в Киев, Михаил остался в Крыму и написал заявление на отказ от российского гражданства, из-за чего попал в странную ситуацию ― выслать из Симферополя его не могут (в украинском паспорте штамп о регистрации на полуострове), но и жизни не дают.

«Я не могу заниматься никакими видами экономической деятельности. Не могу открыть фирму, не могу пойти и просто трудоустроиться. Нужно получать специальное разрешение Российской Федерации. А для меня это принципиально. Какое разрешение? Я у себя дома», ― говорит Михаил.

Ещё одна большая проблема, по словам упрямого украинца, это медицинское обслуживание. Чтобы пользоваться услугами государственной медицины, граждане РФ должны иметь медицинскую страховку. Для её получения, соответственно, необходимые хоть какие-то российские документы.

«Когда болею, то приходится пользоваться услугами частных врачей, что-то придумывать. Можно, конечно, сделать медицинскую страховку в частной компании. Но это стоит денег. Стараюсь совсем не болеть. Если уж заболею, то договариваюсь как-то. Скорая помощь ко мне приедет, конечно. Но не больше», ― рассказывает Михаил.

Украинский автомобильный номер на двери одного из домов в Симферополе. Весной 2014 весь транспорт на полуострове перевели на российские номера.

Статистики о количестве крымчан, которые весной 2014 года отказались от российского гражданства и продолжают жить на полуострове с украинскими паспортами, не существует. Рассказывают, что сразу после референдума в отделах по гражданству и миграции даже образовались очереди из несогласных, которые хотели оставить себе документы с тризубом. Позже российские чиновники объявили, что крымская регистрация в украинском паспорте будет являться своеобразным аналогом разрешения на проживание. Таким людям можно легально приобретать имущество, вступать в брак, получать наследство.

«Мой паспорт гражданина Украины не имеет срока давности. Только фотографию нужно обновлять. Я выезжаю на материк и вклеиваю новое фото. Заграничный паспорт у меня тоже есть. Документы делаю там, а живу здесь. Бывает, чиновники, полицейские спрашивают, почему такие документы.

Зачем мне всё это? В 2014 году это было эмоциональное решение. Приехали гости, которых мы не ожидали, и начали давать свои паспорта. Я отказался. Если бы мне пять лет назад предложили, то я бы, возможно, и взял. А вот так... Нет, не хочу», ― стоит на своём парень.

Пути назад у него всё равно нет. Теперь Михаилу получить российский паспорт намного сложнее ― нужно написать заявление и ждать пять лет.

В помещении Украинского культурного центра Симферополя.

«На курсы украинского языка приходит семь человек»

9 марта группа жителей Симферополя отмечала День рождения Тараса Шевченко. Пришли к памятнику, возложили цветы. Власти акцию не разрешили, участников предупредили в прокуратуре «о недопустимости экстремистской деятельности». Но обошлось без арестов, очевиден прогресс:

― У вас тут по-украински можно спокойно разговаривать?

― Уже да. Весной-летом 2014 года можно было получить по лицу. Но теперь уже за язык не бьют.

― Ничего себе.

― А вот жёлто-голубой флажок на машину не советую вешать. Стекло разобьют, как минимум.

Договариваемся на всякий случай между собой говорить по-русски. Не известно, отличают ли крымчане белорусский от украинского. Получается слабовато, но местных украиноязычных начинаем понимать гораздо лучше.

Украинский культурный центр в Симферополе существует нелегально. Российской регистрации нет, помещение ― небольшая комната размером 3 на 4 метра. Леонид Кузьмин, который ведёт здесь курсы украинского языка, говорит, что сам не пользуется им на улице.

«С незнакомыми по-русски говорю. Может быть непонимание. Агрессии нет больше, не бросаются. Но могут спросить, что я тут делаю, зачем приехал», ― говорит он.

До 2014 года в Симферополе было семь украинских школ, во всех других были украинские и крымско-татарские национальные классы. В вузах обязательно изучался украинский язык. После референдума 2014 года украинский язык в Крыму сохранил свой официальный статус, но украинских школ на полуострове больше нет. В бывшей украинской гимназии осталось лишь несколько классов с преподаванием на украинском языке. В других школах исключительно факультативы. Согласно официальным данным, украинский язык в Крыму сейчас изучает 12 тысяч человек.

«Проводим, вот, языковые курсы. Готовим здесь выпускников к поступлению в украинские вузы. Мониторим ситуацию с изучением украинского языка в Крыму. Школы обзваниваем, с родителями детей разговариваем... Все учебники в школах поменяли на российские. Украинские сдали на макулатуру. Российские власти будут говорить, что всё хорошо, показывать всем украинскую гимназию, а в других школах украинский язык будет», ― говорит Леонид Кузмин.

На курсы в языковом клубе к нему сейчас ходит семь человек. Преимущественно это те, кто после 2014 года неожиданно почувствовал себя украинцем, люди уже в возрасте.

«Приходят и просто поговорить, по-разному... Мы здесь ― клуб по интересам. Но со стороны ФСБ к нам нездоровый интерес. Вот, сегодня ходили цветы возлагать, а я утром был в прокуратуре, давал объяснения, почему я опубликовал в соцсетях отказ дать разрешение на проведение культурного мероприятия. Они посчитали, что я призываю идти на несанкционированный митинг», ― говорит активист.

На прощание спрашиваем у Кузьмина, получает ли он помощь от Украины.

Он задумывается и говорит: «Украинское государство? Вот недавно обратились к депутатам Верховной Рады. Просили помочь оплатить аренду комнаты. Не ко всем 450, правда. Примерно 200 писем разослали, просили по 500 гривен (18 евро, ― Еврорадио). Получили три ответа. Два ― в стиле «вы там держитесь», только один помог. Юлий Мамчур. Он сам из Крыма, прислал 1500 гривен из своего кармана».

Пока Украинский культурный центр в Симферополе существует за счёт пожертвований бывших жителей полуострова, которые после 2014 года выехали на материковую часть Украины.

«Здесь осталось достаточно украинцев, которые ценят свой язык и культуру. Но они запуганы. Я приглашаю прийти хоть чаю попить, а они говорят, что нет. Мы здесь под контролем», ― говорит Кузьмин.