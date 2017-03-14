В Минске мошенник обманул бабушку писателя Саши Филипенко

Представляясь сотрудником ГАИ или следователем, неизвестные попытались выманить деньги у семи минчан.

Все инциденты произошли в один день — понедельник, 13 марта. Схема у злоумышленников была такая: звонили людям, говорили, что их близкий человек попал в беду, и предлагали за вознаграждение разобраться в ситуации. Через полчаса подъезжали. В половине случаев родственники в панике тут же отдали деньги аферистам.

Одна из пострадавших — бабушка писателя Саши Филипенко.

— Часов в 11 вечера ей позвонили в дверь, — говорит Саша. — Почему она открыла незнакомому человеку, я не знаю. Он с ходу стал ей рассказывать, что я сбил человека, что мне грозит пять лет тюрьмы и только он может все решить.

Незнакомец представился милиционером. Попросил никому не сообщать, ведь он вроде как сам нарушает закон, но уж очень хочет помочь.

— А потом, насколько я понимаю, они взяли бабушкин телефон, позвонили якобы мне, — продолжает Саша. — И на том конце провода какой-то человек голосом, похожим на мой, стал кричать: «Ты что, жалеешь денег? Да меня посадят!» Позже милиция установила: набирали литовский номер.

Почему бабушка сама не догадалась позвонить внуку, Александр не знает. Видимо, очень перепугалась — все-таки ей 83 года.

— Она отдала все, что у нее было, — говорит писатель. — Сумма получилась немаленькая — хватило бы на неплохой новый автомобиль.

На крючок злоумышленников попался и восьмилетний ребенок. Ему тоже позвонил «милиционер». Сказал, что папа мальчика избил мужчину, которому нужны деньги на лечение. После звонка аферист пришел к дому, где живет ребенок, и ждал, что тот сбросит ему деньги.

— Мальчик очень перепугался, собрал все золото, которое было в квартире, и хотел выбросить в окно, — рассказывает Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома. — К счастью, в этот момент вернулась мама. Женщина сообщила обо всем в милицию, а злоумышленник, не дождавшись награды, убежал. Следующей своей жертве злоумышленник сообщил, что ее внука сбила машина. Решить вопрос предложил за тысячу белорусских рублей. За деньгами приехал прямо домой.

Сейчас во всех семи историях разбирается милиция. Как оказалось, вчера аферисты «работали» с утра до вечера. Пострадали от них пожилые и дети, причем в разных районах Минска.

— Сколько было злоумышленников — один или два, сейчас выясняется, — говорит Екатерина Вершицкая. — Когда человек звонил и, представившись сотрудником ГАИ, рассказывал об аварии, он назывался Олегом, а когда через полчаса приезжал за деньгами, представлялся Андреем.

Как они искали жертв — тоже вопрос. Возможно, звонили всем подряд, а потом «обрабатывали» тех, кто попался.

Сегодня, во вторник, обращений о подобных аферах в милицию не поступало. Сейчас злоумышленников разыскивает милиция.

— Милиция призывает граждан не доверять подобным сообщениям, а сразу проверять информацию у родных, знакомых, — рекомендует Наталья Кудрявцева, начальник службы милиции «102». — В данном случае, как мы видим, звонки поступали пожилым людям и детям — самой доверчивой категории граждан. Если вам позвонил неизвестный человек и под разными сомнительными предлогами просит денег, сообщайте сразу об этом в милицию. Предупредите пожилых родителей и детей, чтобы они не доверяли незнакомым людям, не вступали с ними в диалог, какими бы убедительными те ни были.