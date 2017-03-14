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Скандалы
14.03.2017
TUT.BY
Силовики задержали еще одного бизнесмена, который занимался поставками в ЖКХ

Председатель собрания акционеров ЗАО «Завод энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго» Андрей Садыков находится под стражей.

Данную информацию TUT.BY подтвердил начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Эдуард Никитин.

«Руководитель коммерческой структуры Садыков находится под стражей. В отношении других топ-менеджеров также возбуждены уголовные дела, но такая мера пресечения не применялась», — сказал Никитин.

Ранее сотрудниками УБЭП УВД Могилевского облисполкома была выявлена устойчивая преступная группа, возглавляемая руководителем и учредителем ООО «Инновационное бизнес-бюро», ЗАО «Завод энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго», одновременно являющимися руководителями и учредителями еще 9 субъектов хозяйствования. Последние наладили коррупционные связи с директорами предприятий системы ЖКХ республики, финансируемых из бюджета, склоняли их к заключению множественных договоров на поставку различных товарно-материальных ценностей таким образом, чтобы сумма по одному договору не превышала 1000 базовых величин.

«Это позволяло избегать проведения конкурентной процедуры закупки. Цена товара, поставляемого по таким договорам, завышалась от 3 до 13 раз», отметили в ГУБЭП МВД.

В беседе с журналистами Эдуард Никитин пояснил, что в настоящее время в Следственном комитете расследуется ряд уголовных дел в системе ЖКХ.

«Там уже более 20 районов и руководителей предприятий ЖКХ, по которым выявлены противоправные деяния. Коммерческая структура, вступив в преступный сговор с руководителями предприятий ЖКХ, поставляла им насосное оборудование по цене, завышенной от 3 до 13 раз. И в этом им помогали лжепредпринимательские структуры. А в конечном итоге это ложится в нашу жировку и граждане оплачивают эти затраты», — отметил Никитин.

В январе КГБ сообщил о задержании известного бизнесмена Александра Кныровича и ряда руководителей госпредприятий из системы ЖКХ.

 
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