Задержаны работники Скидельского сахарного комбината, подозреваемые по уголовному делу о взрыве

Следствием принято решение о задержании и проведении допросов начальника цеха готовой продукции и его заместителя в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 428 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Как сообщается на сайте Следственного комитета, следственная группа продолжает работать на территории ОАО «Скидельский сахарный комбинат», где 25 февраля в результате взрыва пылевоздушной смеси пострадали пять работниц завода, четыре из которых впоследствии скончались.

Прощание в Скиделе: «Хотим, чтобы нашли виновных»

Проводятся углубленные осмотры систем аспирации и вентиляции. По запросу белорусских следователей на предприятие прибыли представители компании-поставщика оборудования из Польши. Эта компания проводила пуско-наладочные работы в цехе готовой продукции.

Кроме того, к следственным действиям в качестве специалистов привлечены ученые ведущих вузов страны, а также эксперты организаций, специализирующихся на установке, эксплуатации и проверке технического состояния систем аспирации и вентиляции.