Накануне новых маршей «нетунеядцев» через суды прошли десятки активистов

Участников протестов в Бресте, Гродно, Могилеве и Барановичах штрафовали и отправляли на сутки.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, по состоянию на 14 марта в Беларуси насчитывается более ста человек, задержанных за участие в социальных и гражданских протестах.

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После волны судов, прошедших в Орше, Бресте, Бобруйске и Гомеле 13 марта, во вторник эстафету перехватили Гродно, Могилев, Барановичи и Брест.

Рекордсменом по количеству административных процессов стал гродненский суд — здесь во вторник судили 13 активистов, трое из которых отправятся на сутки (Вадим Саранчуков, Ежи Григенч и Сергей Веремеенко).

В Бресте исчезла общественная активистка Полина Шарендо-Панасюк, которая в 9 утра вышла из дому и до сих пор не вышла на связь. Ее телефон заблокирован. Как сообщает в Фейсбуке Тамара Щепеткина, дома у пропавшей активистки двое маленьких детей, которых уже приходили навещать милиция и органы опеки. За детьми присматривает мама Полины Шарендо-Панасюк.

Сотрудники милиции и органов опеки сказали, что хотят посмотреть, как содержатся дети, сославшись на сообщение соседей о том, что в квартире часто происходят ссоры между мужем и женой. Муж Полины Андрей Шарендо заявил правозащитникам, что никаких ссор между ним и женой нет. Он расценивает этот визит как давление на их семью за участие в акциях «нетунеядцев», которые проходят в Бресте.

Только около 17.00 стало известно, что Полину Шарендо-Панасюк доставили в суд Ленинского района Бреста.

По информации правозащитников, 14 марта в Минске были задержаны активисты «Моладзі БНФ» Никита Краснокутский и Николай Логвинов за раздачу информационных материалов. После составления протоколов доставили в суд Первомайского района.

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