Как «Атлант Телеком» поддержал Куропаты и потроллил тему тунеядцев в Твиттере

Интернет провайдер не обходит стороной острые общественно-политические темы.

Такой твит разместил интернет-провайдет «Атлант Телеком» на своей странице в соцсети. Посыл более чем понятный для тех, кто следит за происходящими в стране событиями.

Ранее провайдер разместил говорящую картинку о тунеядцах:

А во время вахты активистов в Куропатах в твиттере «Атлант Телекома» появилась серия карточек, посвященная истории урочища.

А вот пример твита в поддержку белорусского языка:

Дашкевич рассказал, как на Окрестина милиционер поблагодарил его за Куропаты