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Общество
14.03.2017
Кирилл Иванов
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»

Лидер предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко рассказал «Салідарнасці», какой ему запомнилась Ирина Костевич в качестве руководителя рабочей группы по проблемам индивидуальных предпринимателей.

Фото Tut.by

Глава государства назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты. Ранее она работала на руководящих должностях в Белстате. С 2015-го была замминистра экономики, возглавляла рабочую группу по проблемам индивидуальных предпринимателей.

Об этом периоде работы новоиспеченного министра труда «Салідарнасць» распросила лидера предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко.

— Это не самый худший из чиновников, с которым мне пришлось сталкиваться за все время контактов с властями. Скорее, наоборот, — рассказал Шумченко.

По его словам, в отличие от большинства чиновников, предпочитающих избегать любых контактов с представителями бизнеса, Ирина Костевич была открытой для диалога.

— Я мог запросто позвонить ей на мобильный, обсудить вопросы. Мы могли поговорить и на повышенных тонах — я отстаивал свою позицию, она — свою.

По словам собеседника, главная проблема белорусских министров — их несамостоятельность:

— Они целиком зависят от установок Александра Лукашенко.

И тем не менее «Перспектива» оперативно обратилась к новоиспеченному министру с открытым письмом.

Дело в том, что во время работы в рабочей группе Ирина Костевич поддержала предпринимателей по вопросу выплат в ФСЗН, обратившись в Минтруда, рассказал Анатолий Шумченко. По его словам, это на самом деле очень больной вопрос: многие люди перестали работать ИП, но не закрыли его. Кто-то ушел в армию, кто-то за границу уехал. И теперь людям выписывают штрафы.

— Мы же так и не получили ответ из Департамента по предпринимательству на наше предложение, сформулированное, как «Не работаешь — не платишь». Нам сказали, что вопрос не будет рассмотрен, пока не появится новый руководитель ведомства. И вот ирония судьбы — министром труда назначили именно Костевич. И у нее появилась замечательная возможность проявить себя, решив больной вопрос ФСЗН, — рассказал лидер «Перспективы».

По его словам, скоро мы узнаем о том, пришел ли новый руководитель, чтобы сделать шаг навстречу предпринимателям или это обычная ротация ничего не решающих чиновников. 

«Я ей, конечно, не завидую»

Новость о назначении нового министра труда обсуждают на дискуссионной площадке talks.by. Предлагаем избранные моменты:

«От перемены мест слагаемых, всем по 500 не начислишь».

«Ну всё, теперь попрут дела в гору, представитель Белстата — министр труда и соцзащиты, даешь к 25 марта безработицу 0%».

«Очередной статист при высокой зарплате и качественном бесплатном медобслуживании».

«В нынешней ситуации я ей, конечно, не завидую, а может даже и сочувствую».

«Новый министр, новый декрет — старые методы».

 
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