Глава государства обсудит ситуацию в экономике с 300 приглашенными

После получения данных за I квартал состоится расширенный отчет правительства перед Александром Лукашенко.

Мероприятие поручено провести в расширенном формате, на него будут приглашены более 300 человек.

В частности, большее представительство глава государства хочет видеть со стороны вертикали власти в регионах, директоров предприятий и организаций - людей, которые видят и знают обстановку на местах.

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