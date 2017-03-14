Глава государства обсудит ситуацию в экономике с 300 приглашенными
После получения данных за I квартал состоится расширенный отчет правительства перед Александром Лукашенко.
Мероприятие поручено провести в расширенном формате, на него будут приглашены более 300 человек.
В частности, большее представительство глава государства хочет видеть со стороны вертикали власти в регионах, директоров предприятий и организаций - людей, которые видят и знают обстановку на местах.
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