БСЖ раскритиковал отдельные медиа за освещение декрета №3 и протестов против него

Белорусский союз журналистов (БСЖ) принял во вторник заявление по вопросу освещения в СМИ темы декрета «О предупреждении социального иждивенчества».

БСЖ призывает коллег следовать основополагающим принципам журналистики при освещении тем, затрагивающих интересы различных сторон и политических групп, передает БЕЛТА.

Как говорится в заявлении, «анализ медийного поля в контексте освещения декрета показал, что фактически отдельные представители медийной сферы открыто заняли сторону так называемой внесистемной оппозиции. При этом, прикрываясь принципами свободы слова, стали активными участниками протестных акций. В некоторых СМИ была искажена главная идея декрета - устранение социального иждивенчества».

Кроме того, БСЖ обращает внимание на особую активность отдельных заграничных интернет-ресурсов и не имеющих аккредитации в Беларуси зарубежных СМИ, которые стремятся навязать белорусскому обществу свою точку зрения на общественно-политические и социальные процессы в Беларуси.

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В заявлении высказывается убежденность, что национальное информационное пространство должно консолидировать общество на решение актуальных проблем, содержится призыв о соблюдении норм журналистской этики при освещении вопросов социально-экономического развития.

12 марта при освещении акций протеста в Беларуси был задержан ряд журналистов и блогеров. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила о нарушении норм законодательства и прав журналистов, а также призвала наказать виновных.

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Напомним, на 15 марта в Минске и других городах запланированы очередные «марши нетунеядцев».