Топ-4 кадровых решений, которые Лукашенко принял во вторник

14 марта глава государства сделал ряд назначений.

«Демократичная» замминистра экономики стала министром труда

В крело, которое долгое время занимала Марианна Щеткина, пересядет Ирина Костевич. В разговоре с журналистами она рассказывала: «В работе стараюсь быть предельно демократичной».

Бывший главный идеолог страны возглавил Центральный район столицы

Игорь Бузовский до декабря 2016 года работал замглавы администрации президента и курировал идеологию. Осенью он вернул Беларусь в 1941-й год и приравнял журналистов к бойцам на фронте.

Место Якобсона занял гендиректор Минского завода шестерен

Глава государства назначил помощником президента-главным инспектором по Минску Владимира Карпяка – бывшего гендиректора завода шестерен. Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск является столицей республики и должен выглядеть подобающе. Особое внимание было обращено на работу сферы жилищно-коммунального хозяйства, развитие в городе реального сектора экономики и создание новых рабочих мест, сообщает пресс-служба главы Беларуси.

Новые руководители у нефтеперерабатывающих заводов

На должность гендиректора ОАО «Нафтан» согласован Александр Демидов, ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — Виталий Павлов, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — Олег Починок.

Ранее они занимали должности соответственно гендиректора ЗАО «Белорусская нефтяная компания», зампредседателя концерна «Белнефтехим» и зампредседателя Гомельского облисполкома.

«Нафтан», входивший в топ-10 налогоплательщиков страны, заявил об убыточной работе

Александр Демидов рассказал журналистам, что глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки завершить на предприятиях проводимую модернизацию, чтобы там можно было перерабатывать нефть любой марки и из разных стран.