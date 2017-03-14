«Товарищ Путин, 9,5 миллионов белорусов лично никому ничего не должны»

Экономист Леонид Заико заявил БДГ, что приписывать долги властей всей стране – непростительная глупость.

Фото «Белгазеты»

«Наши журналисты – веселые ребята, им бы работать в администрации Лукашенко, а не в свободной прессе. Обязательно это напишите! Я специально посмотрел счета: домашние хозяйства Беларуси платят за тысячу кубов газа не 132 доллара, а все 142. Даже с учетом новой цены, которую россияне только собираются выставить, мы уже все оплатили! А за киловатт электроэнергии, к примеру, белорусы платят примерно шесть американских центов, в соседних странах – по четыре цента. Так что ни перед Россией, ни перед Зимбабве население никакой задолженности не имеет!».

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«Четверть предприятий убыточны, а директорат, по сути, положил их на гвозди. В случае плохого финансового положения люди выйдут на улицу – произойдет обычная февральская или мартовская революция, как это было в 1917 году! А все разговоры о газовой войне («россияне заставляют белорусов», «наклонить и поставить на колени») ведутся одним-единственным в Беларуси человеком, которого все знают».

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«Сегодня мы можем доложить Кремлю: «Товарищ Путин, девять с половиной миллионов белорусов – лично! – платят за коммунальные услуги вовремя и в полном объеме. Мы никому ничего не должны, и никаких субсидий нам не надо. А если должен президент и его плохие директора, так с них и взыскивайте! Ведь все министры имеют квартиры-коттеджи-дачи, каждый из руководителей 118 районов, этих ребят в черных костюмах, катается на подаренном президентом «Мерседесе» – вот пускай их продают и рассчитываются».

«Наши чиновники ведут себя как муж, которого жена застукала в постели с другой»