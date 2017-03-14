Лукашенко нашел нового министра труда и соцзащиты

Глава государства назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты, сообщает его пресс-служба.

Ирине Костевич 50 лет. Ранее она занимала пост заместителя министра экономики Беларуси.

"Стоит задача в 2017 году создать 70 тысяч новых рабочих мест. И эти рабочие места должны быть современными, качественными, эффективными и иметь соответствующий уровень заработной платы, - сказала журналистам Ирина Костевич по итогам встречи с Александром Лукашенко. - К концу года средняя зарплата по стране должна составить не менее 1000 рублей. Что касается пенсионного обеспечения, уровень пенсий должен составлять не менее 40% от среднемесячной заработной платы". По ее словам, все эти задачи сложные, но выполнимые.

Предыдущий министр труда и соцзащиты Валерий Малашко пробыл главой ведомства чуть больше месяца. 27 января 2017 года президент назначил его министром здравоохранения, напоминает TUT.BY.

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Ранее Минтруда руководила Марианна Щеткина, которую в сентябре 2016 года избрали в Совет Республики.

Биография нового министра

В 1989 году она закончила «нархоз», в 2002-м — Академию управления при президенте.

В 1989—1992 годах — инженер-конструктор ЦНИИТУ Минского научно-производственного объединения «Центрсистем». В 1993 году занимала должность экономиста Главного вычислительного центра Госкомстата Республики Беларусь. В 1993—1994 годах — экономист I категории, ведущий экономист управления статистики материальных ресурсов Госкомстата Республики Беларусь.

С 1994 по 2002 год была ведущим экономистом, главным экономистом, начальником управления статистики материальных ресурсов Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. В 2002—2006 годах — начальник управления статистического планирования и организации статнаблюдений Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. С 2006 по 2008 год — заместитель министра статистики и анализа Республики Беларусь.

В 2008—2015 годах работала первым заместителем председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь. С января 2015 года была заместителем министра экономики Беларуси.