Российский полицейский забыл в кафе автомат Калашникова

В Екатеринбурге полицейский забыл табельный автомат с полным боекомплектом в кафе, сообщает РИА «Новости».

Сотрудник ДПС и его коллеги 13 марта во время дежурства зашли поесть в кафе на улице Онуфриева. После еды один из них забыл на стуле заряженный АКС-74У.

Табельный автомат обнаружил неработающий местный житель 1976 года рождения, забрал оружие и оставил записку с номером своего телефона.

Оружие и все боеприпасы удалось вернуть.

По итогам проверки будет дана оценка действий как сотрудников ДПС, так и их непосредственных руководителей.

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