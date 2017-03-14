Троих пропавших витебских подростков нашли в Хабаровске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков из Витебска.

7 марта в милицию обратилась местная жительница с заявлением о безвестном отсутствии троих детей. Она сообщила, что около 7.30 ее дети 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина ушли из дома в школу. Однако в учебном заведении они не появились и домой не возвратились, передает пресс-служба СК.

По материалам проверки установлено, что ученики 9-го и 11-го классов направились в район Билево города Витебска, откуда предположительно на попутном транспорте добрались до г.п. Лиозно. Там их запечатлели камеры видеонаблюдения, когда они покупали продукты питания.

В последующем, предположительно, дети направились в город Смоленск.

Перед уходом из дома они оставили записку, взяли паспорта и деньги из семейного бюджета.

P.S. Подростки, которые сбежали из дома в Витебске, найдены в Хабаровске. За неделю ребята преодолели почти девять тысяч километров. Российская полиция сняла их с поезда "Москва-Владивосток", сообщает «Комсомольская правда в Белоруссии».