Подробности: как в Барановичах задержали таксиста с 4,35 промилле в крови

По свидетельствам автоинспекторов, в момент задержания водитель находился в состоянии близком к анабиозу.

Фото gaibrest.by

12 марта 2017 года около 22:15 часов на улице Притыцкого в Барановичах сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси «Рено Меган». Внимание инспекторов он привлек тем, что во время движения вилял из стороны в сторону, задевая бордюрные камни, сообщает сайт ГАИ Брестской области.

Остановив автомобиль и заглянув через водительское стекло в салон, инспекторы не поверили своим глазам — за рулем находился водитель в состоянии близком к анабиозу. Чтобы открыть дверь и выйти из автомобиля мужчине понадобилось содействие инспекторов, говорится в сообщении брестской ГАИ.

Фото gaibrest.by

В последствии медицинское освидетельствование показало у местного жителя 1980 года рождения близкую к смертельной концентрацию алкоголя — 4,35 промилле.