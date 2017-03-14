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14.03.2017
Салiдарнасць
Подробности: как в Барановичах задержали таксиста с 4,35 промилле в крови

По свидетельствам автоинспекторов, в момент задержания водитель находился в состоянии близком к анабиозу.

Фото gaibrest.by

12 марта 2017 года около 22:15 часов на улице Притыцкого в Барановичах сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси «Рено Меган». Внимание инспекторов он привлек тем, что во время движения вилял из стороны в сторону, задевая бордюрные камни, сообщает сайт ГАИ Брестской области.

Остановив автомобиль и заглянув через водительское стекло в салон, инспекторы не поверили своим глазам — за рулем находился водитель в состоянии близком к анабиозу. Чтобы открыть дверь и выйти из автомобиля мужчине понадобилось содействие инспекторов, говорится в сообщении брестской ГАИ.

Фото gaibrest.by

В последствии медицинское освидетельствование показало у местного жителя 1980 года рождения близкую к смертельной концентрацию алкоголя — 4,35 промилле.

 
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