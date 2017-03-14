Германия ожидает незамедлительного освобождения арестованных в Беларуси

По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Германией в Минске находится делегация Министерства иностранных дел ФРГ во главе с государственным министром МИД по делам Европы Михаэлем Ротом.

Фото с сайта germania-online.diplo.de

В интервью DW он заявил, что характер сотрудничества Минска и Брюсселя существенно зависит от развития внутриполитической ситуации в Беларуси.

«Мы не хотим возвращения к временам санкций, но со стороны как Евросоюза, так и Германии существует абсолютно четкое ожидание, что именно сейчас, в важной фазе наших отношений, в Беларуси не должно быть отката назад в плане демократии и прав человека», — сказал Михаэль Рот в интервью БелаПАН и Белорусскому радио.

Министр высказал озабоченность происходящими ныне в Беларуси событиями. И заявил, что в Германии ожидают, что белорусские граждане будут иметь возможность свободно и без страха выражать свое мнение. Германия также ожидает незамедлительного освобождения арестованных.

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