«Минск не представляет, что творится в регионах»

Как не довести до крайности проблемные районы?

– За последние десять лет закрылся завод напитков, маслозавод, мясокомбинат, старый цементный завод, который был гордостью Кричева. Вместо него китайцы построили новый, предоставив связанные кредиты, причем работали над ним в основном китайские рабочие и инженеры, – рассказывает издатель и главный редактор газеты «Вольны горад» Сергей Неровный.

Найти хоть какую-то работу в районе тяжело. Заработная плата в 300 рублей считается достойной, на селе сезонные зарплаты составляют 40-60 рублей.

– На базе мясокомбината местные власти попытались организовать цементно-стружечное производство, где было бы занято250 человек. Но трудятся на предприятии примерно 130 человек, – приводит пример Сергей Неровный.

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