Дело «парня с бензопилой» пересмотрят. Отец Казакевича: решение не объективно

Aдвокат Владислава Казакевича подал апелляционную жалобу. Отец Владислава и вовсе считает, что его сына нужно лечить, сообщает Onliner.by.

— В пятницу от адвоката Казакевича поступила апелляционная жалоба. Приговор Минского городского суда будет обжалован в Верховном суде, — сообщили в Минском городском суде. — Протестов от прокурора не поступало.

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Суть жалобы пока неизвестна, скорее всего, в ней осужденный не согласился со сроком лишения свободы либо же не согласен с тем, что его вообще привлекли к ответственности, так как и родители, и адвокат Владислава вели к тому, что у парня проблемы с психикой. Верховный суд, к слову, может оставить приговор без изменений.

Отец парня Валентин про апелляцию пока не знает. Но говорит, что его сына нужно лечить.

— Пока не исследованы все аспекты и нюансы, этот приговор нельзя назвать объективным. Там очень много нюансов и с его состоянием, и с препаратом, — отметил он. — Я в прошлый раз встречался с Владом. И он против того, чтобы это все освещалось в СМИ. Потому что это создает нервозную обстановку и мешает разобраться. Это все его как больного человека раздражает. Я разговаривал с начальством СИЗО. Они подтверждают, что он ведет себя абсолютно спокойно с сокамерниками и со всеми. Все то, что он говорил, — это реакция на раздражение, на корреспондентов. И это абсолютно нормальная реакция психически нездорового человека с его диагнозом (у Казакевича диагностировали шизоидное, дисоциальное, эмоционально неустойчивое (пограничного типа) и демонстративное расстройство. — Прим. Onliner.by).

Напомним, суд огласил приговор Владиславу Казакевичу 3 марта. Его признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы.

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