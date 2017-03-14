Кто загнал государственные предприятия в долговую яму?

Когда правительство покончит с директивным кредитованием?

Более 82% просроченной задолженности по кредитам и займам на начало 2017 года приходилось на организации госсектора, сообщает Национальный банк Беларуси.

Общая сумма «плохих долгов» составила 2,17 млрд рублей, из которых на долю промышленных предприятий пришлось более 1,2 млрд.

– Это стало результатом роста неплатежей по выданным ранее кредитам вследствие экономических просчетов, отсутствия действенных шагов по сокращению расходов и поиску новых рынков сбыта, – подчеркнул заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Калечиц.

На 1 февраля текущего года доля проблемных активов банков увеличилась вдвое и составила 13,3%.

Почему банки кредитуют неплатежеспособные госпредприятия?

– Это те кредиты, которые банки выдают по распоряжению властей. То есть, такие предложения, от которых нельзя отказаться, – отмечает старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

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